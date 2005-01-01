弃用通知：Cloudflare Mobile SDK

​​ 弃用通知：Cloudflare Mobile SDK

Cloudflare 即将弃用 Mobile SDK。2021 年 2 月 22 日后，您将无法再登录其门户网站或查看有关您的移动应用的统计信息。

​​ Cloudflare 将于 2021 年 2 月 22 日关闭 Mobile SDK 门户网站

我们即将弃用 Cloudflare Mobile SDK。2021 年 2 月 22 日后，您将无法再登录其门户网站或查看有关您的移动应用的统计信息。

我们知道，在应用中包含 Mobile SDK 表明了您对我们的极大信任，我们也不会轻易做出这个决定。我们构建 Mobile SDK 是为了帮助您做到以下两点：通过加速模式使您的应用尽可能快速，以及通过指标模式来了解性能。

但是，我们已决定暂停内部的 ASAP 协议开发，以便将所有精力集中在行业标准 QUIC 上。自禁用加速模式以来，我们对 Mobile SDK 的兴趣已变得不足，无力继续维护指标模式。我们鼓励您尝试使用其他产品来衡量移动性能，例如 Firebase Performance Monitoring External link icon Open external link 。

尽管撤除了门户网站后，您的移动应用仍将继续能够使用 SDK，但我们建议您尽快删除 Mobile SDK。