The following limits apply to accounts, indexes, and vectors:
|Feature
|Current Limit
|Indexes per account
|50,000 (Workers Paid) / 100 (Free)
|Maximum dimensions per vector
|1536 dimensions, 32 bits precision
|Precision per vector dimension
|32 bits (float32)
|Maximum vector ID length
|64 bytes
|Metadata per vector
|10KiB
|Maximum returned results (
topK) with values or metadata
|50
|Maximum returned results (
topK) without values and metadata
|100
|Maximum upsert batch size (per batch)
|1000 (Workers) / 5000 (HTTP API)
|Maximum vectors in a list-vectors page
|1000
|Maximum index name length
|64 bytes
|Maximum vectors per index
|20,000,000
|Maximum namespaces per index
|50,000 (Workers Paid) / 1000 (Free)
|Maximum namespace name length
|64 bytes
|Maximum vectors upload size
|100 MB
|Maximum metadata indexes per Vectorize index
|10
|Maximum indexed data per metadata index per vector
|64 bytes
Limits for V1 indexes (deprecated)
|Feature
|Limit
|Indexes per account
|100 indexes
|Maximum dimensions per vector
|1536 dimensions
|Maximum vector ID length
|64 bytes
|Metadata per vector
|10 KiB
|Maximum returned results (
topK)
|20
|Maximum upsert batch size (per batch)
|1000 (Workers) / 5000 (HTTP API)
|Maximum index name length
|63 bytes
|Maximum vectors per index
|200,000
|Maximum namespaces per index
|1000 namespaces
|Maximum namespace name length
|63 bytes