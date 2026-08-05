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Limits

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The following limits apply to accounts, indexes, and vectors:

Feature Current Limit
Indexes per account 50,000 (Workers Paid) / 100 (Free)
Maximum dimensions per vector 1536 dimensions, 32 bits precision
Precision per vector dimension 32 bits (float32)
Maximum vector ID length 64 bytes
Metadata per vector 10KiB
Maximum returned results (topK) with values or metadata 50
Maximum returned results (topK) without values and metadata 100
Maximum upsert batch size (per batch) 1000 (Workers) / 5000 (HTTP API)
Maximum vectors in a list-vectors page 1000
Maximum index name length 64 bytes
Maximum vectors per index 20,000,000
Maximum namespaces per index 50,000 (Workers Paid) / 1000 (Free)
Maximum namespace name length 64 bytes
Maximum vectors upload size 100 MB
Maximum metadata indexes per Vectorize index 10
Maximum indexed data per metadata index per vector 64 bytes

Limits for V1 indexes (deprecated)

Feature Limit
Indexes per account 100 indexes
Maximum dimensions per vector 1536 dimensions
Maximum vector ID length 64 bytes
Metadata per vector 10 KiB
Maximum returned results (topK) 20
Maximum upsert batch size (per batch) 1000 (Workers) / 5000 (HTTP API)
Maximum index name length 63 bytes
Maximum vectors per index 200,000
Maximum namespaces per index 1000 namespaces
Maximum namespace name length 63 bytes

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