OpenFeature SDK
Evaluate Flagship feature flags from any JavaScript runtime using OpenFeature.
OpenFeature ↗ is the CNCF standard for feature flag interfaces. It provides a vendor-neutral API so you can switch between flag providers without changing evaluation code.
The
@cloudflare/flagship ↗ package is an OpenFeature-compatible SDK for evaluating Flagship feature flags. The source code is available on GitHub ↗.
The SDK includes two providers:
- FlagshipServerProvider — For server-side runtimes such as Cloudflare Workers, Node.js, and other server-side JavaScript environments. Each evaluation call makes an asynchronous request to the Flagship evaluation endpoint.
- FlagshipClientProvider — For browser applications. Pre-fetches all flag values on initialization and evaluates synchronously from an in-memory cache.
For server-side usage:
npm i @cloudflare/flagship @openfeature/server-sdk
yarn add @cloudflare/flagship @openfeature/server-sdk
pnpm add @cloudflare/flagship @openfeature/server-sdk
bun add @cloudflare/flagship @openfeature/server-sdk
For browser usage:
npm i @cloudflare/flagship @openfeature/web-sdk
yarn add @cloudflare/flagship @openfeature/web-sdk
pnpm add @cloudflare/flagship @openfeature/web-sdk
bun add @cloudflare/flagship @openfeature/web-sdk
