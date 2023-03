Entendendo o suporte para gRPC da Cloudflare

Saiba como o suporte para gRPC da Cloudflare protege seu tráfego da API.

​​ Visão geral

O protocolo gRPC foi desenvolvido pelo Google em 2015 para criar APIs eficientes com cargas úteis menores para reduzir o uso da largura de banda, diminuir a latência e fazer implementações mais rápidas. A Cloudflare é compatível com gRPC para proteger suas APIs em todos os pontos de terminação gRPC com nuvem laranja.

A execução do tráfego gRPC na Cloudflare é compatível com a maioria dos produtos da Cloudflare, incluindo WAF, Gestão de Bots e Page Rules. O suporte para gRPC está disponível em todos os planos da Cloudflare, sem taxas adicionais. No entanto, podem ocorrer cobranças de tráfego gRPC sobre produtos complementares, como Argo Smart Routing, WAF e Gestão de Bots. O suporte para gRPC é amplamente testado e considerado estável, mas bugs ainda são possíveis. Informe comportamentos inesperados para o Suporte da Cloudflare External link icon Open external link .

Seu ponto final gRPC deve escutar na porta 443.

Seu endpoint gRPC deve oferecer suporte ininterrupto a TLS e HTTP/2.

O HTTP/2 deve ser anunciado por ALPN.

Use application/grpc ou application/grpc+<message type (por exemplo, application/grpc+proto) para o cabeçalho Content-Type de solicitações gRPC.

Os produtos a seguir têm recursos limitados com solicitações gRPC:

No momento, o Argo Tunnel não é compatível com gRPC.

não é compatível com gRPC. O Cloudflare Access não oferece suporte para o tráfego gRPC enviado através do proxy reverso da Cloudflare. O tráfego gRPC será ignorado pelo Access se o gRPC estiver habilitado na Cloudflare. Recomendamos desativar o gRPC para servidores de origem confidenciais protegidos pelo Access ou ativar outro meio de autenticar o tráfego gRPC para seus servidores de origem.

​​ Ativar o gRPC

Siga as instruções abaixo para ativar o gRPC: