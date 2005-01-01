了解 Cloudflare gRPC 支持
了解 Cloudflare gRPC 支持
了解 Cloudflare gRPC 支持如何保护您的 API 流量。
概述
gRPC 协议是 Google 于 2015 年开发的，目的是使用较小的有效负载构建高效的 API，以减少带宽使用量，降低延迟并加快实施速度。Cloudflare 为 gRPC 提供支持，以保护您在任何橙色云 gRPC 端点上的 API。
在 Cloudflare 上运行 gRPC 流量与大多数 Cloudflare 产品支持，如 WAF、Bot Management 和 Page Rules。所有 Cloudflare 计划均提供 gRPC 支持，无额外费用。但是，在 Argo Smart Routing、WAF 和 Bot Management 之类的附加服务产品上，gRPC 流量可能会产生费用。gRPC 支持已经过广泛测试，并已认定为稳定，但仍然可能存在错误。意外行为可报告给 Cloudflare 支持。
要求
- 您的 gRPC 端点必须侦听端口 443。
- 您的 gRPC 端点必须支持 TLS 和 HTTP/2。
- HTTP/2 必须通过 ALPN 播发。
- 将 application/grpc 或 application/grpc+<message type（例如 application/grpc+proto）用于 gRPC 请求的 Content-Type 标头。
局限性
以下产品对 gRPC 请求的功能有限：
- Argo Tunnel 目前不支持 gRPC。
- Cloudflare Access 不支持通过 Cloudflare 的反向代理发送的 gRPC 流量。如果在 Cloudflare 中启用了 gRPC，则 Access 将忽略 gRPC 流量。建议对 Access 所保护的任何敏感源站服务器禁用 gRPC，或启用其他方法来验证与源站服务器之间的 gRPC 通信。
按照以下说明来启用 gRPC：
- 登录您的 Cloudflare 帐户。
- 选择适当的域。
- 单击 Network 应用。
- 打开 gRPC 开关。