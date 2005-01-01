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了解 Cloudflare gRPC 支持

​​ 了解 Cloudflare gRPC 支持

了解 Cloudflare gRPC 支持如何保护您的 API 流量。

​​ 概述

gRPC 协议是 Google 于 2015 年开发的，目的是使用较小的有效负载构建高效的 API，以减少带宽使用量，降低延迟并加快实施速度。Cloudflare 为 gRPC 提供支持，以保护您在任何橙色云 gRPC 端点上的 API。

在 Cloudflare 上运行 gRPC 流量与大多数 Cloudflare 产品支持，如 WAF、Bot Management 和 Page Rules。所有 Cloudflare 计划均提供 gRPC 支持，无额外费用。但是，在 Argo Smart Routing、WAF 和 Bot Management 之类的附加服务产品上，gRPC 流量可能会产生费用。gRPC 支持已经过广泛测试，并已认定为稳定，但仍然可能存在错误。意外行为可报告给 Cloudflare 支持

​​ 要求

  • 您的 gRPC 端点必须侦听端口 443。
  • 您的 gRPC 端点必须支持 TLS 和 HTTP/2。
  • HTTP/2 必须通过 ALPN 播发。
  • application/grpcapplication/grpc+<message type（例如 application/grpc+proto）用于 gRPC 请求的 Content-Type 标头。

​​ 局限性

以下产品对 gRPC 请求的功能有限：

  • Argo Tunnel 目前不支持 gRPC。
  • Cloudflare Access 不支持通过 Cloudflare 的反向代理发送的 gRPC 流量。如果在 Cloudflare 中启用了 gRPC，则 Access 将忽略 gRPC 流量。建议对 Access 所保护的任何敏感源站服务器禁用 gRPC，或启用其他方法来验证与源站服务器之间的 gRPC 通信。

按照以下说明来启用 gRPC：

  1. 登录您的 Cloudflare 帐户。
  2. 选择适当的域。
  3. 单击 Network 应用。
  4. 打开 gRPC 开关。