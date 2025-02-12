 Skip to content
Increased Cloudflare Rules limits

Rules

We have upgraded and streamlined Cloudflare Rules limits across all plans, simplifying rule management and improving scalability for everyone.

New limits by product:

  • Bulk Redirects
    • Free: 2010,000 URL redirects across lists
    • Pro: 50025,000 URL redirects across lists
    • Business: 50050,000 URL redirects across lists
    • Enterprise: 10,0001,000,000 URL redirects across lists
  • Cloud Connector
    • Free: 510 connectors
    • Enterprise: 125300 connectors
  • Custom Errors
    • Pro: 525 error assets and rules
    • Business: 2050 error assets and rules
    • Enterprise: 50300 error assets and rules
  • Snippets
    • Pro: 1025 code snippets and rules
    • Business: 2550 code snippets and rules
    • Enterprise: 50300 code snippets and rules
  • Cache Rules, Configuration Rules, Compression Rules, Origin Rules, Single Redirects, and Transform Rules
    • Enterprise: 125300 rules