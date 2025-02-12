Changelog
Increased Cloudflare Rules limits
We have upgraded and streamlined Cloudflare Rules limits across all plans, simplifying rule management and improving scalability for everyone.
New limits by product:
- Bulk Redirects
- Free: 20 → 10,000 URL redirects across lists
- Pro: 500 → 25,000 URL redirects across lists
- Business: 500 → 50,000 URL redirects across lists
- Enterprise: 10,000 → 1,000,000 URL redirects across lists
- Cloud Connector
- Free: 5 → 10 connectors
- Enterprise: 125 → 300 connectors
- Custom Errors
- Pro: 5 → 25 error assets and rules
- Business: 20 → 50 error assets and rules
- Enterprise: 50 → 300 error assets and rules
- Snippets
- Pro: 10 → 25 code snippets and rules
- Business: 25 → 50 code snippets and rules
- Enterprise: 50 → 300 code snippets and rules
- Cache Rules, Configuration Rules, Compression Rules, Origin Rules, Single Redirects, and Transform Rules
- Enterprise: 125 → 300 rules