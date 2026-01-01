Hailuo 2.3 Fast

Text-to-VideoMiniMaxProxied

A lower-latency version of Hailuo 2.3 that preserves core motion quality, visual consistency, and stylization while enabling faster iteration.

Model Info
Usage

TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'minimax/hailuo-2.3-fast',
  {
    first_frame_image:
      'https://replicate.delivery/xezq/MQpUhqkESIIQDlWUxtNcsznZLfUTmhEbCV3vdAZGHGPwwaMLA/tmpgl4gvv5n.jpeg',
    prompt: 'Gentle movement and subtle animation, natural-looking motion',
    duration: 6,
    resolution: '768P',
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200

Examples

High Resolution I2V — Animate a photo in 1080P
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'minimax/hailuo-2.3-fast',
  {
    first_frame_image:
      'https://replicate.delivery/xezq/IeNNble3XUqhpUZTd3CkYTUf8EgkFU1fl1Jnyive3B26MsGzC/tmp51dpln4i.jpeg',
    prompt: 'Camera slowly pans across the scene with cinematic depth of field',
    duration: 6,
    resolution: '1080P',
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200
Fast Processing — Quick I2V with fast pretreatment enabled
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'minimax/hailuo-2.3-fast',
  {
    first_frame_image:
      'https://replicate.delivery/xezq/jfh37lJpnDQhaKcAfCrxSCEh7HA7lv5cCWmJW284tYXwh1YWA/tmpw2i437qe.jpeg',
    prompt: 'Hair blowing in the wind, eyes blinking naturally',
    duration: 6,
    resolution: '768P',
    fast_pretreatment: true,
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200

Parameters

first_frame_image
stringrequiredURL or base64 data URI of the first frame image
prompt
stringmaxLength: 2000
prompt_optimizer
booleanrequireddefault: true
fast_pretreatment
booleanrequireddefault: false
resolution
stringrequireddefault: 768Penum: 768P, 1080P
callback_url
string

API Schemas

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "first_frame_image": {
      "description": "URL or base64 data URI of the first frame image",
      "type": "string"
    },
    "prompt": {
      "type": "string",
      "maxLength": 2000
    },
    "prompt_optimizer": {
      "default": true,
      "type": "boolean"
    },
    "fast_pretreatment": {
      "default": false,
      "type": "boolean"
    },
    "duration": {
      "default": 6,
      "anyOf": [
        {
          "type": "number",
          "const": 6
        },
        {
          "type": "number",
          "const": 10
        }
      ]
    },
    "resolution": {
      "default": "768P",
      "type": "string",
      "enum": [
        "768P",
        "1080P"
      ]
    },
    "callback_url": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "first_frame_image",
    "prompt_optimizer",
    "fast_pretreatment",
    "duration",
    "resolution"
  ],
  "additionalProperties": false
}