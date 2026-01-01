alibaba/wan-3.0Third-partyAlibaba's Wan 3.0 text-to-video model. Generates cinematic videos from text prompts with adaptive aspect ratio, 480P, 720P, or 1080P resolution, and configurable duration.Model InfoTerms and Licenselink ↗More informationlink ↗PricingView pricing in the Cloudflare dashboard ↗Usage const response = await env.AI.run( 'alibaba/wan-3.0', { prompt: 'A kitten running across a rooftop under the moonlight, city neon lights flickering in the distance, cinematic quality, smooth camera movement.', resolution: '480P', ratio: 'adaptive', duration: 5, }, ) console.log(response)curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/$CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID/ai/run \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN" \ --header "Content-Type: application/json" \ --data '{ "model": "alibaba/wan-3.0", "input": { "prompt": "A kitten running across a rooftop under the moonlight, city neon lights flickering in the distance, cinematic quality, smooth camera movement.", "resolution": "480P", "ratio": "adaptive", "duration": 5 } }'{ "state": "Completed", "result": { "video": "https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/wan-3.0/adaptive-480p-text-to-video.mp4" }, "gatewayMetadata": { "keySource": "Unified" } }Parameters promptstringrequiredminLength: 1maxLength: 2500resolutionstringenum: 480P, 720P, 1080Pratiostringenum: adaptive, 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4durationintegerminimum: 1maximum: 15videostringformat: uriAPI Schemas (Raw) InputOutput