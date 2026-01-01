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Wan 3.0 Video

Text-to-Video • Alibaba

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  • Third-party

Alibaba's Wan 3.0 text-to-video model. Generates cinematic videos from text prompts with adaptive aspect ratio, 480P, 720P, or 1080P resolution, and configurable duration.

Model Info
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Usage

const response = await env.AI.run(
  'alibaba/wan-3.0',
  {
    prompt:
      'A kitten running across a rooftop under the moonlight, city neon lights flickering in the distance, cinematic quality, smooth camera movement.',
    resolution: '480P',
    ratio: 'adaptive',
    duration: 5,
  },
)
console.log(response)
curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/$CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID/ai/run \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
  "model": "alibaba/wan-3.0",
  "input": {
    "prompt": "A kitten running across a rooftop under the moonlight, city neon lights flickering in the distance, cinematic quality, smooth camera movement.",
    "resolution": "480P",
    "ratio": "adaptive",
    "duration": 5
  }
}'
{
  "state": "Completed",
  "result": {
    "video": "https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/wan-3.0/adaptive-480p-text-to-video.mp4"
  },
  "gatewayMetadata": {
    "keySource": "Unified"
  }
}

Parameters

prompt
stringrequiredminLength: 1maxLength: 2500
resolution
stringenum: 480P, 720P, 1080P
ratio
stringenum: adaptive, 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4
duration
integerminimum: 1maximum: 15
video
stringformat: uri

API Schemas (Raw)

Input
Output

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