[
{
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{
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"reasoning_content" : "The" ,
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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"delta" : {
"reasoning_content" : " asked"
}
}
],
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{
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"reasoning_content" : ":"
}
}
],
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{
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"reasoning_content" : " \" "
}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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"reasoning_content" : " the"
}
}
],
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{
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"reasoning_content" : " concept"
}
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],
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{
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"reasoning_content" : " of"
}
}
],
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}
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}
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{
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}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"reasoning_content" : " example"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"reasoning_content" : ". \" "
}
}
],
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{
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}
}
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}
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{
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}
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{
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}
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}
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}
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}
}
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{
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}
}
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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}
}
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}
}
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}
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}
}
],
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{
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}
}
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}
}
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{
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}
}
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{
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}
}
],
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{
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}
}
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{
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}
}
],
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{
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"content" : ","
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
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"content" : " until"
}
}
],
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{
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{
"index" : 0 ,
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}
}
],
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{
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{
"index" : 0 ,
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"content" : " reaches"
}
}
],
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{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " a"
}
}
],
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{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
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}
}
],
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{
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"model" : "grok-4.5" ,
"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " stopping"
}
}
],
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},
{
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"model" : "grok-4.5" ,
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " condition"
}
}
],
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}
}
],
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{
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}
}
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{
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}
}
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}
}
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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}
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{
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}
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}
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}
}
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{
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}
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{
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}
}
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{
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}
}
],
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{
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}
}
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{
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}
}
],
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}
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}
}
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}
}
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}
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}
}
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
"index" : 0 ,
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"content" : " a"
}
}
],
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{
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"content" : " **"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
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"content" : "base"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " case"
}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "**"
}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " that"
}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " returns"
}
}
],
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{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " a"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " value"
}
}
],
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"model" : "grok-4.5" ,
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{
"index" : 0 ,
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"content" : " without"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " further"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
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}
}
],
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},
{
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{
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"delta" : {
"content" : " ("
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "this"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " prevents"
}
}
],
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},
{
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{
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"content" : " infinite"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " recursion"
}
}
],
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : ")."
}
}
],
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " \n "
}
}
],
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},
{
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"created" : 1784118548 ,
"model" : "grok-4.5" ,
"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "-"
}
}
],
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},
{
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"created" : 1784118548 ,
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " Combine"
}
}
],
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},
{
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " the"
}
}
],
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " results"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
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}
}
],
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " the"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " calls"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
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}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : ". \n\n "
}
}
],
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{
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}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " a"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
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}
}
],
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{
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"delta" : {
"content" : " base"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
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}
}
],
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{
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"content" : ","
}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " ("
}
}
],
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},
{
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{
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"delta" : {
"content" : "or"
}
}
],
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{
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{
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}
}
],
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{
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}
}
],
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{
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}
}
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}
}
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{
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}
}
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : ")."
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " \n\n "
}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
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"content" : "###"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
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"content" : " Simple"
}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " Example"
}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : ":"
}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
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}
}
],
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},
{
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "ial"
}
}
],
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},
{
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"model" : "grok-4.5" ,
"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " \n "
}
}
],
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{
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "The"
}
}
],
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{
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"model" : "grok-4.5" ,
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " factorial"
}
}
],
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"created" : 1784118548 ,
"model" : "grok-4.5" ,
"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " of"
}
}
],
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},
{
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"model" : "grok-4.5" ,
"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " a"
}
}
],
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},
{
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"created" : 1784118548 ,
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{
"index" : 0 ,
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"content" : " non"
}
}
],
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
}
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"content" : " \\ "
}
}
],
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}
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"content" : " ("
}
}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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{
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}
}
],
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{
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}
}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
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}
}
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}
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{
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}
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{
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"content" : " `"
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
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}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "("
}
}
],
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"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "5"
}
}
],
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"model" : "grok-4.5" ,
"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : ")`"
}
}
],
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},
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"model" : "grok-4.5" ,
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : ":**"
}
}
],
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"model" : "grok-4.5" ,
"choices" : [
{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " \n\n "
}
}
],
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : "1"
}
}
],
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}
}
],
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}
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}
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}
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"content" : ")`"
}
}
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}
}
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{
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}
}
],
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{
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}
}
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : " `"
}
}
],
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{
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"delta" : {
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}
}
],
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{
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}
}
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}
}
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{
"index" : 0 ,
"delta" : {
"content" : ")`"
}
}
],
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{
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}
}
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"content" : ")`"
}
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}
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}
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}
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}
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}
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