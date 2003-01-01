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P-Image-Upscale Image-to-Image • pruna
Pruna's P-Image-Upscale increases image resolution using AI, targeting 1-128 megapixels with optional detail and realism enhancement for sharper, cleaner results.
Usage const response = await env . AI . run ( image : 'https://huggingface.co/spaces/yisol/IDM-VTON/resolve/main/example/human/00121_00.jpg' , curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/ $CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID /ai/run \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \ --header "Content-Type: application/json" \ "model": "pruna/p-image-upscale", "image": "https://huggingface.co/spaces/yisol/IDM-VTON/resolve/main/example/human/00121_00.jpg", " image " : 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