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P-Image-Upscale

Image-to-Imagepruna

Pruna's P-Image-Upscale increases image resolution using AI, targeting 1-128 megapixels with optional detail and realism enhancement for sharper, cleaner results.

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Usage

TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'pruna/p-image-upscale',
  {
    image: 'https://huggingface.co/spaces/yisol/IDM-VTON/resolve/main/example/human/00121_00.jpg',
    target: 4,
    enhance_details: true,
    output_format: 'jpg',
  },
)
console.log(response)
4MP Upscale