 Skip to content
Cloudflare Docs
DirectoryAPISDKsChangelog
p

P-Image-Edit

Image-to-Imagepruna

Pruna's P-Image-Edit edits and composes 1-5 reference images with text instructions. It supports complex compositions, style transfers, and targeted edits with flexible output aspect ratios.

Model Info
More informationlink
PricingView pricing in the Cloudflare dashboard

Usage

TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'pruna/p-image-edit',
  {
    prompt: 'Transform the subject into a watercolor painting style with vibrant colors',
    images: ['https://huggingface.co/spaces/yisol/IDM-VTON/resolve/main/example/human/00121_00.jpg'],
    aspect_ratio: '1:1',
  },
)
console.log(response)
Watercolor Style