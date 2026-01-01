 Skip to content
Cloudflare Docs
Docs DirectoryAPIsSDKs
OpenAI logo

GPT-5.5

Text GenerationOpenAIProxied

GPT-5.5 is OpenAI's flagship model with strong coding, reasoning, and multimodal capabilities.

Model Info
Context Window1,000,000 tokens
Terms and Licenselink
More informationlink
PricingView pricing in the Cloudflare dashboard

Usage

TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'openai/gpt-5.5',
  {
    messages: [
      {
        role: 'user',
        content: 'What are the three laws of thermodynamics?',
      },
    ],
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Input / Output JSON 
{
    "messages": [
        {
            "role": "user",
            "content": "What are the three laws of thermodynamics?"
        }
    ]
}

Parameters

temperature
numberminimum: 0maximum: 2
max_tokens
numberexclusiveMinimum: 0
max_completion_tokens
numberexclusiveMinimum: 0
top_p
numberminimum: 0maximum: 1
frequency_penalty
numberminimum: -2maximum: 2
presence_penalty
numberminimum: -2maximum: 2
stream
boolean
tool_choice
response_format

API Schemas

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "messages": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "role": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "system",
              "developer",
              "user",
              "assistant",
              "tool"
            ]
          },
          "content": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "string"
              },
              {
                "type": "null"
              },
              {
                "type": "array",
                "items": {}
              }
            ]
          }
        },
        "required": [
          "role",
          "content"
        ],
        "additionalProperties": {}
      }
    },
    "temperature": {
      "type": "number",
      "minimum": 0,
      "maximum": 2
    },
    "max_tokens": {
      "type": "number",
      "exclusiveMinimum": 0
    },
    "max_completion_tokens": {
      "type": "number",
      "exclusiveMinimum": 0
    },
    "top_p": {
      "type": "number",
      "minimum": 0,
      "maximum": 1
    },
    "frequency_penalty": {
      "type": "number",
      "minimum": -2,
      "maximum": 2
    },
    "presence_penalty": {
      "type": "number",
      "minimum": -2,
      "maximum": 2
    },
    "stream": {
      "type": "boolean"
    },
    "stream_options": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "include_usage": {
          "type": "boolean"
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "tools": {
      "type": "array",
      "items": {}
    },
    "tool_choice": {},
    "response_format": {}
  },
  "required": [
    "messages"
  ],
  "additionalProperties": {}
}