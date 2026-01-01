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ElevenLabs Music v2

Music Generation • ElevenLabs

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  • Third-party

ElevenLabs Music v2 composes songs and instrumental tracks from a prompt or detailed composition plan.

Model Info
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Usage

const response = await env.AI.run(
  'elevenlabs/music-v2',
  {
    prompt: 'A warm cinematic ambient track with soft piano, subtle strings, and a hopeful mood',
    music_length_ms: 30000,
    force_instrumental: true,
    output_format: 'mp3_48000_192',
  },
)
console.log(response)
curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/$CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID/ai/run \
  --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
  "model": "elevenlabs/music-v2",
  "input": {
    "prompt": "A warm cinematic ambient track with soft piano, subtle strings, and a hopeful mood",
    "music_length_ms": 30000,
    "force_instrumental": true,
    "output_format": "mp3_48000_192"
  }
}'
{
  "state": "Completed",
  "result": {
    "audio": "https://examples.aig.cloudflare.com/elevenlabs/music-v2/cinematic-instrumental.mp3"
  },
  "gatewayMetadata": {
    "keySource": "Unified"
  }
}

Parameters

prompt
stringminLength: 1
music_length_ms
integerminimum: 3000maximum: 600000
output_format
stringenum: auto, mp3_48000_128, mp3_48000_192, mp3_48000_240, mp3_48000_320, mp3_22050_32, mp3_24000_48, mp3_44100_32, mp3_44100_64, mp3_44100_96, mp3_44100_128, mp3_44100_192, opus_48000_32, opus_48000_64, opus_48000_96, opus_48000_128, opus_48000_192
seed
integerminimum: 0maximum: 4294967295
force_instrumental
boolean
store_for_inpainting
boolean
sign_with_c2pa
boolean
audio
stringBase64-encoded data URI for the generated music file.

API Schemas (Raw)

Input
Output

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