- Third-party
ElevenLabs Music v2 composes songs and instrumental tracks from a prompt or detailed composition plan.
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Usage
Parameters
prompt
stringminLength: 1
▶composition_plan{}
object
music_length_ms
integerminimum: 3000maximum: 600000
output_format
stringenum: auto, mp3_48000_128, mp3_48000_192, mp3_48000_240, mp3_48000_320, mp3_22050_32, mp3_24000_48, mp3_44100_32, mp3_44100_64, mp3_44100_96, mp3_44100_128, mp3_44100_192, opus_48000_32, opus_48000_64, opus_48000_96, opus_48000_128, opus_48000_192
seed
integerminimum: 0maximum: 4294967295
force_instrumental
boolean
store_for_inpainting
boolean
sign_with_c2pa
boolean
audio
stringBase64-encoded data URI for the generated music file.