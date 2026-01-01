indictrans2-en-indic-1B

Translationai4bharatHosted

IndicTrans2 is the first open-source transformer-based multilingual NMT model that supports high-quality translations across all the 22 scheduled Indic languages

Model Info
Unit Pricing$0.34 per M input tokens, $0.34 per M output tokens

Usage

export interface Env {
  AI: Ai;
}


export default {
  async fetch(request, env): Promise<Response> {


    const response = await env.AI.run(
      "@cf/ai4bharat/indictrans2-en-indic-1B",
      {
        text: "I'll have an order of the moule frites",
        source_lang: "english", // defaults to english
        target_lang: "french",
      }
    );


    return new Response(JSON.stringify(response));
  },
} satisfies ExportedHandler<Env>;

Parameters

target_language
stringrequireddefault: hin_Devaenum: asm_Beng, awa_Deva, ben_Beng, bho_Deva, brx_Deva, doi_Deva, eng_Latn, gom_Deva, gon_Deva, guj_Gujr, hin_Deva, hne_Deva, kan_Knda, kas_Arab, kas_Deva, kha_Latn, lus_Latn, mag_Deva, mai_Deva, mal_Mlym, mar_Deva, mni_Beng, mni_Mtei, npi_Deva, ory_Orya, pan_Guru, san_Deva, sat_Olck, snd_Arab, snd_Deva, tam_Taml, tel_Telu, urd_Arab, unr_DevaTarget langauge to translate to

API Schemas

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "text": {
      "oneOf": [
        {
          "type": "string"
        },
        {
          "type": "array",
          "items": {
            "type": "string"
          }
        }
      ],
      "description": "Input text to translate. Can be a single string or a list of strings."
    },
    "target_language": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "asm_Beng",
        "awa_Deva",
        "ben_Beng",
        "bho_Deva",
        "brx_Deva",
        "doi_Deva",
        "eng_Latn",
        "gom_Deva",
        "gon_Deva",
        "guj_Gujr",
        "hin_Deva",
        "hne_Deva",
        "kan_Knda",
        "kas_Arab",
        "kas_Deva",
        "kha_Latn",
        "lus_Latn",
        "mag_Deva",
        "mai_Deva",
        "mal_Mlym",
        "mar_Deva",
        "mni_Beng",
        "mni_Mtei",
        "npi_Deva",
        "ory_Orya",
        "pan_Guru",
        "san_Deva",
        "sat_Olck",
        "snd_Arab",
        "snd_Deva",
        "tam_Taml",
        "tel_Telu",
        "urd_Arab",
        "unr_Deva"
      ],
      "default": "hin_Deva",
      "description": "Target langauge to translate to"
    }
  },
  "required": [
    "text",
    "target_language"
  ]
}