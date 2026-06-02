Namespaces and profiles

Agent Memory uses a two-level isolation model: namespaces define memory domains, and profiles provide isolated memory stores for individual users, agents, teams, tenants, or application objects.

Namespaces

A namespace is a top-level container that scopes a set of memory profiles. Use namespaces to separate applications, environments, tenants, or memory layers such as user, team, and organization memory.

Profiles

A profile is an isolated memory store for a single entity. Each profile has its own stored memories and retrieval indexes.

Sessions

A session groups memories that come from the same interaction or conversation. Sessions are optional, but they make it easier to identify, inspect, and manage memories created from a specific conversation.

Sessions are scoped to a profile. Two different profiles can use the same session ID without conflict.

Isolation model

Conceptually, memories are scoped as namespace > profile > memory . No data crosses these boundaries:

Namespace: my-assistant-prod Profile: alice Memories Messages Profile: bob Memories Messages