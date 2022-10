Filter different views

You can utilize different Log filters to only view specific data from Magic Firewall.

​​ View traffic for enabled or disabled rules

Use the filter examples below to filter your Magic Firewall traffic to display events for enabled or disabled rules.

The example below only displays fields relevant to Magic Firewall, and the filter only displays events for disabled rules.

curl -sS "https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/<ACCOUNT_ID>/logpush/jobs" \ -H "X-Auth-Email: <CLOUDFLARE_EMAIL>" \ -H "X-Auth-Key: <CLOUDFLARE_API_KEY>" \ -X POST \ -d '{ ... "logpull_options": "fields=ColoName,Datetime,Direction,IPDestinationAddress,IPDestinationSubnet,IPProtocol,IPSourceAddress,IPSourceSubnet,Outcome,RuleID,RulesetID,SampleInterval,Verdict", "filter": "{\"where\":{\"or\":[{\"and\":[{\"key\":\"MitigationSystem\",\"operator\":\"eq\",\"value\":\"magic-firewall\"},{\"key\":\"RulesetID\",\"operator\":\"!eq\",\"value\":\"\"},{\"key\":\"Outcome\",\"operator\":\"eq\",\"value\":\"pass\"},{\"key\":\"Verdict\",\"operator\":\"eq\",\"value\":\"drop\"}]}]}}" }'

The example below only displays fields relevant to Magic Firewall, and the filter only displays events for enabled rules.