Veo 3.1

Text-to-VideoGoogleProxied

Google's latest video generation model with improved quality, motion, and audio generation.

Usage

TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'google/veo-3.1',
  {
    prompt:
      'A majestic eagle soaring over snow-capped mountains, tracking shot following the bird as it glides through clouds',
    duration: '8s',
    aspect_ratio: '16:9',
    resolution: '1080p',
    generate_audio: true,
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200

Examples

Urban Time-lapse — City life time-lapse video
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'google/veo-3.1',
  {
    prompt:
      'A time-lapse of a busy city intersection at night, car lights creating streaks, people walking in fast motion',
    duration: '6s',
    aspect_ratio: '16:9',
    resolution: '1080p',
    generate_audio: true,
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200
Abstract Art — Abstract motion graphics
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'google/veo-3.1',
  {
    prompt:
      'Colorful ink drops falling into water in slow motion, creating organic swirling patterns',
    duration: '6s',
    aspect_ratio: '16:9',
    resolution: '720p',
    generate_audio: false,
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200
Food Video — Appetizing food footage
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'google/veo-3.1',
  {
    prompt:
      'Melted chocolate being poured over fresh strawberries in slow motion, rich and glossy',
    duration: '4s',
    aspect_ratio: '9:16',
    resolution: '1080p',
    generate_audio: true,
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200

Parameters

prompt
stringrequiredText prompt describing the video to generate
image_input
stringBase64-encoded reference image for i2v
duration
stringrequireddefault: 6senum: 4s, 6s, 8sVideo duration
aspect_ratio
stringrequireddefault: 16:9enum: 16:9, 9:16, 1:1Video aspect ratio
resolution
stringrequireddefault: 720penum: 720p, 1080pVideo resolution
generate_audio
booleanrequireddefault: trueWhether to generate audio with the video

API Schemas

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "prompt": {
      "description": "Text prompt describing the video to generate",
      "type": "string"
    },
    "image_input": {
      "description": "Base64-encoded reference image for i2v",
      "type": "string"
    },
    "duration": {
      "description": "Video duration",
      "default": "6s",
      "type": "string",
      "enum": [
        "4s",
        "6s",
        "8s"
      ]
    },
    "aspect_ratio": {
      "description": "Video aspect ratio",
      "default": "16:9",
      "type": "string",
      "enum": [
        "16:9",
        "9:16",
        "1:1"
      ]
    },
    "resolution": {
      "description": "Video resolution",
      "default": "720p",
      "type": "string",
      "enum": [
        "720p",
        "1080p"
      ]
    },
    "generate_audio": {
      "description": "Whether to generate audio with the video",
      "default": true,
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "prompt",
    "duration",
    "aspect_ratio",
    "resolution",
    "generate_audio"
  ],
  "additionalProperties": false
}