Seedream 4.0

Text-to-ImageByteDanceProxied

Seedream 4.0 is ByteDance's image creation model that combines text-to-image generation and image editing into a single architecture, offering fast, high-resolution output up to 4K.

Model Info
Usage

TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'bytedance/seedream-4.0',
  {
    prompt: 'A serene mountain lake surrounded by pine trees at dawn',
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200 Simple Generation

Examples

High Resolution — 4K quality image generation
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'bytedance/seedream-4.0',
  {
    prompt:
      'A detailed steampunk mechanical owl with brass gears and copper feathers, intricate clockwork visible',
    size: '4K',
    aspect_ratio: '1:1',
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200 High Resolution
Widescreen Landscape — Cinematic aspect ratio image
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'bytedance/seedream-4.0',
  {
    prompt:
      'A vast alien desert landscape with two suns setting on the horizon, ancient ruins in the foreground',
    size: '2K',
    aspect_ratio: '21:9',
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200 Widescreen Landscape
Portrait Format — Vertical image for portraits
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'bytedance/seedream-4.0',
  {
    prompt:
      'An elegant Art Deco poster featuring a jazz singer under a spotlight',
    aspect_ratio: '9:16',
    enhance_prompt: true,
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200 Portrait Format
Custom Dimensions — Specific width and height
TypeScript
const response = await env.AI.run(
  'bytedance/seedream-4.0',
  {
    prompt: 'A detailed botanical illustration of exotic tropical flowers',
    size: 'custom',
    width: 2048,
    height: 3072,
  },
  {
    gateway: { id: 'default' },
  }
)
console.log(response)
Response 200 Custom Dimensions

Parameters

prompt
stringrequired
size
stringenum: 1K, 2K, 4K, custom
aspect_ratio
stringenum: match_input_image, 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9
width
integerminimum: 1024maximum: 4096
height
integerminimum: 1024maximum: 4096
enhance_prompt
boolean

API Schemas

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "prompt": {
      "type": "string"
    },
    "size": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "1K",
        "2K",
        "4K",
        "custom"
      ]
    },
    "aspect_ratio": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "match_input_image",
        "1:1",
        "4:3",
        "3:4",
        "16:9",
        "9:16",
        "3:2",
        "2:3",
        "21:9"
      ]
    },
    "width": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1024,
      "maximum": 4096
    },
    "height": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1024,
      "maximum": 4096
    },
    "enhance_prompt": {
      "type": "boolean"
    }
  },
  "required": [
    "prompt"
  ],
  "additionalProperties": false
}