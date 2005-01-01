Cloudflare IP 地理位置有什么作用？

​​ Cloudflare IP 地理位置有什么作用？

您可以启用 IP 地理位置，以便 Cloudflare 将访问者地理定位到您的网站，并以 ISO 3166-1 Alpha 2 格式将国家/地区代码传递给您的源站。

您将在 Cloudflare 控制面板中的Network应用下找到该 IP 地理位置选项。

IP 地理定位的选项位于页面底部：

启用后，Cloudflare 会将名为“CF-IPCountry”的标头添加到我们向您源站发出的所有请求中。以下是一些如何定位/存储这个值的示例：

$country_code = $_SERVER["HTTP_CF_IPCOUNTRY"]; // to access in PHP

$country_code = $ENV{"HTTP_CF_IPCOUNTRY"}; # to access in Perl

Cloudflare 会包含 IPv4 和 IPv6 地址的信息。目前，IPv4 信息会更加精确和全面，但我们希望 IPv6 数据能够快速改进。

XX 表示没有国家/地区数据。T1 是用于 Tor 网络的非标准国家/地区代码。