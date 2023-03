Política de faturamento da Cloudflare

​​ Política de faturamento da Cloudflare

Saiba como a política de faturamento da Cloudflare se aplica aos domínios, planos e serviços complementares associados à sua conta.

​​ Neste artigo

​​ Visão geral

Os planos e serviços complementares do Cloudflare são cobrados a cada 30 dias por cada domínio da sua conta.

A Cloudflare também cobra impostos sobre vendas conforme regido pelas leis locais. Os impostos sobre vendas são calculados com base no código postal de 9 (nove) dígitos do endereço de entrega ou de cobrança registrado na sua conta Cloudflare, quando aplicável.

A Cloudflare emite uma fatura separada para planos e assinaturas (ou serviços complementares) para cada domínio adicionado a uma conta do Cloudflare.

Por exemplo, se teste1.com e teste2.com forem adicionados à mesma conta Cloudflare e atualizados para o plano Pro, você receberá uma fatura com duas cobranças de US$ 20. Subdomínios como blog.test1.com ou blog.test2.com não serão incluídos como domínios faturáveis.

A data em que iniciar um plano pago ou serviço complementar será o início do seu período de faturamento e da data da fatura External link icon Open external link . Por exemplo, se você fizer o upgrade do seu plano no dia 10 de janeiro, todas as cobranças posteriores serão feitas no dia 10 de cada mês.

Ao solicitar um plano pago, assinatura ou serviço complementar, você deve concordar com o seguinte:

Ao clicar em “Ativar”, você concorda em comprar uma assinatura contínua de mês a mês, que será renovada automaticamente e que o preço do nível do plano de assinatura selecionado e/ou dos complementos será cobrado mensalmente no método de pagamento designado como uma cobrança recorrente, a menos que você cancele sua assinatura no painel da sua conta, antes do início do seu próximo período de faturamento mensal.

Você será cobrado pelo período mensal completo em que cancelar, sem direito a reembolso. Ao adquirir uma assinatura, você concorda com a obrigação de uma compra mínima com duração de um mês.

​​ Faça o upgrade ou downgrade dos planos pagos da Cloudflare

Se seu domínio estiver em um plano pago (por exemplo, Pro) e você atualizar para um plano de preço mais alto (por exemplo, Business):

Sua fatura refletirá o custo proporcional do plano de nível mais alto até o final do seu ciclo de faturamento.

A Cloudflare credita o custo proporcional do plano de preço mais baixo até o final do ciclo de faturamento.

No início do ciclo seguinte, sua fatura refletirá o custo total do plano de preço mais alto.

Por exemplo, se sua data de cobrança for 1º de janeiro, mas você atualizar do Pro para Business em 15 de janeiro:

sua fatura refletirá a taxa proporcional do plano Enterprise para o período de uso de 15 a 30 de janeiro (US$ 100,00).

A Cloudflare credita o custo proporcional do plano Pro de 1 a 15 de janeiro (US$ 10,00).

Sua fatura para o período de cobrança de 1º de janeiro a 30 de janeiro no valor de US$ 110,00 será exibida no painel do Cloudflare em 31 de janeiro.

Se seu domínio estiver em um plano pago (por exemplo, Pro) e você atualizar para um plano de preço mais alto (por exemplo, Business):

O tipo de plano e os recursos do plano Cloudflare de nível superior passam por downgrade no final do período atual do serviço de cobrança.

Você será cobrado de acordo com a taxa do recurso e do plano de nível inferior no próximo período do serviço de cobrança.

Por exemplo, se sua data de cobrança for 1º de janeiro, mas você atualizar do Pro para Business em 15 de janeiro:

É possível acessar os recursos e serviços do plano Business até 1º de março.

As cobranças do plano de março diminuirão para US$ 20,00.

​​ Faturamento e pagamento para planos empresariais

Os clientes Enterprise trabalham com a equipe de conta da Cloudflare para personalizar um contrato de plano e serviço que melhor atender suas necessidades. A equipe de contabilidade da Cloudflare recebe e processa cobranças do plano Enterprise.

Os titulares de contas Enterprise recebem as faturas diretamente da equipe de contabilidade da Cloudflare.

​​ Formas de pagamento aprovadas

O Cloudflare aceita apenas VISA, MasterCard, American Express, Discover e Paypal. Nenhum outro método de pagamento (por exemplo, Union Pay ou Maestro) está disponível no momento.

Verifique se você está usando uma forma de pagamento válida antes de alterar o tipo de plano ou ativar as assinaturas.