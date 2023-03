Como funciona o faturamento de serviços complementares

Saiba mais sobre como o faturamento é calculado para os serviços complementares da Cloudflare, como Workers, Rate Limiting e Argo.

​​ Visão geral

Para algumas assinaturas e serviços da Cloudflare, você será cobrado pelo tempo em que um recurso foi utilizado durante o período de faturamento anterior. É diferente de outros serviços, pelos quais você paga um valor fixo para o mês seguinte (ex.: planos, Page Rules etc.).

Por exemplo, se a data de faturamento for 15 de março e você ativar o Cloudflare Workers no painel no dia 1º de março, sua fatura de 15 de março incluirá os encargos de Rate Limiting referentes ao período de 1º a 15 de março. A fatura seguinte, de 15 de abril, incluirá encargos pelo uso de Rate Limiting do período de 16 de março a 15 de abril.

Leia as páginas específicas do produto para conhecer os preços e encargos: