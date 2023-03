Politique de facturation Cloudflare

Découvrez comment la politique de facturation Cloudflare s’applique aux domaines, offres et services complémentaires associés à votre compte.

Les offres Cloudflare et les services complémentaires sont facturés tous les 30 jours pour chaque domaine de votre compte.

Cloudflare perçoit également la taxe de vente telle que régie par les lois locales. Les taxes de vente sont basées sur le code postal à neuf (9) chiffres de l’adresse de livraison ou de facturation de votre compte Cloudflare, le cas échéant.

Cloudflare émet une facture séparée pour les offres et abonnements (ou services complémentaires) pour chaque domaine ajouté à un compte Cloudflare.

Par exemple, si test1.com et test2.com sont ajoutés au même compte Cloudflare et mis à niveau vers l’offre Pro, vous recevrez une facture avec deux fois la somme de 20 $ facturée. Les sous-domaines tels que blog.test1.com ou blog.test2.com ne seront pas comptés comme domaines facturables.

The date you initiate a paid plan or add-on service will be both the start of your billing period and your invoice date External link icon Open external link . For example, If you upgrade your plan on January 10, all future plan charges will be billed on the 10th of every month.

Lorsque vous commandez une offre, un abonnement ou un service complémentaire payants, vous devez accepter ce qui suit :

By clicking “Enable” you agree that you are purchasing a continuous month-to-month subscription which will automatically renew, and that the price of your selected subscription plan level and/or add on(s) will be billed to your designated payment method monthly as a recurring charge, unless you cancel your subscription(s), through your account dashboard, before the beginning of your next monthly billing period.

You will be billed for the full monthly period in which you cancel and no refunds will be given. By purchasing a subscription, you agree to a minimum one month purchase obligation.

​​ Passer à une offre payante Cloudflare de niveau supérieur ou inférieur

Si votre domaine est sur une offre payante (par exemple, Pro) et que vous passez à une offre plus chère (par exemple, Enterprise),

Votre facture reflétera le coût au prorata de l’offre de niveau supérieur, jusqu’à la fin de votre cycle de facturation.

Cloudflare crédite le coût au prorata de l’offre la moins chère, jusqu’à la fin du cycle de facturation.

Au début du prochain cycle de facturation, votre facture reflétera le coût total de l’offre la plus chère.

Par exemple, si votre date de facturation est le 1{^>er<^} janvier, mais que vous passez d’une offre Pro à une offre Enterprise, le 15 janvier,

Votre facture reflétera le taux de l’offre Enterprise au prorata pour la période d’utilisation du 15 janvier au 30 janvier (100 $).

Cloudflare crédite au prorata le coût de l’offre Pro du 1{^>er<^} janvier au 15 janvier (10 $).

Votre facture pour la période de facturation du 1{^>er<^} janvier au 30 janvier au montant de 110 $ apparaîtra dans le tableau de bord Cloudflare le 31 janvier.

Si votre domaine est sur une offre payante (par exemple, Enterprise) et que vous passez à une offre moins chère (par exemple, Pro),

Le type et les caractéristiques de votre offre Cloudflare de niveau supérieur sont rétrogradés à la fin de la période de facturation en cours.

L’offre et les fonctionnalités de niveau inférieur vous sont facturées lors de la période de service de facturation suivante.

Par exemple, si votre date de facturation est le 1{^>er<^} février, mais que vous passez de l’offre Enterprise à l’offre Pro le 15 février,

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités et services de l’offre Business jusqu’au 1er mars.

Les frais de l’offre pour le mois de mars seront ramenés à 20 $.

​​ Facturation et paiement pour les offres Enterprise

Les clients de l’offre Enterprise travaillent avec l’équipe de compte Cloudflare pour personnaliser une offre et un contrat de service afin de mieux répondre à leurs besoins. L’équipe comptable de Cloudflare reçoit et traite les frais de l’offre Enterprise.

Les propriétaires de comptes Enterprise reçoivent les factures directement de l’équipe comptable Cloudflare.

​​ Modes de paiement approuvés

Cloudflare n’accepte que VISA, MasterCard, American Express, Discover et Paypal. Aucun autre mode de paiement (par exemple, Union Pay ou Maestro) n’est possible pour le moment.

Veuillez vous assurer que vous utilisez un mode de paiement valide avant de modifier votre type d’offre ou d’activer les abonnements.