MoQ Feature Matrix
|Message
|Support
|Relevant specification
|SUBSCRIBE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|UNSUBSCRIBE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|TRACK_STATUS
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_NAMESPACE_CANCEL
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_NAMESPACE_OK
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_NAMESPACE_ERROR
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_OK
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_NAMESPACE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_NAMESPACE_DONE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_DONE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|SUBSCRIBE_OK
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|SUBSCRIBE_ERROR
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|TRACK_STATUS_OK
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|SETUP_MESSAGES (client and server)
|✅
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|Message
|Support
|Relevant specification
|GOAWAY
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|MAX_REQUEST_ID
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|REQUESTS_BLOCKED
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|SUBSCRIBE_UPDATE
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|PUBLISH_ERROR
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|FETCH
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|FETCH_OK
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|FETCH_ERROR
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|FETCH_CANCEL
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|TRACK_STATUS_ERROR
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|SUBSCRIBE_NAMESPACE
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|SUBSCRIBE_NAMESPACE_OK
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|SUBSCRIBE_NAMESPACE_ERROR
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|UNSUBSCRIBE_NAMESPACE
|No
|draft-ietf-moq-transport-14 ↗
|Message
|Support
|Relevant specification
|ANNOUNCE_OK
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|ANNOUNCE_ERROR
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|ANNOUNCE_CANCEL
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SUBSCRIBE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|UNSUBSCRIBE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|TRACK_STATUS_REQUEST
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|ANNOUNCE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|UNANNOUNCE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SUBSCRIBE_OK
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SUBSCRIBE_ERROR
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SUBSCRIBE_DONE
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|MAX_SUBSCRIBE_ID
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|TRACK_STATUS
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SETUP_MESSAGES (client and server)
|✅
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|Message
|Support
|Relevant specification
|SUBSCRIBE_UPDATE
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|GOAWAY
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SUBSCRIBE_ANNOUNCES
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SUBSCRIBE_ANNOUNCES_OK
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|SUBSCRIBE_ANNOUNCES_ERROR
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|UNSUBSCRIBE_ANNOUNCES
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|FETCH
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|FETCH_OK
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|FETCH_ERROR
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗
|FETCH_CANCEL
|No
|draft-ietf-moq-transport-07 ↗