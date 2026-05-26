 Skip to content
Cloudflare Docs
Docs DirectoryAPIsSDKs

MoQ Feature Matrix

Draft-14 Messages

Supported

MessageSupportRelevant specification
SUBSCRIBEdraft-ietf-moq-transport-14
UNSUBSCRIBEdraft-ietf-moq-transport-14
TRACK_STATUSdraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_NAMESPACE_CANCELdraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_NAMESPACE_OKdraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_NAMESPACE_ERRORdraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_OKdraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_NAMESPACEdraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_NAMESPACE_DONEdraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_DONEdraft-ietf-moq-transport-14
SUBSCRIBE_OKdraft-ietf-moq-transport-14
SUBSCRIBE_ERRORdraft-ietf-moq-transport-14
TRACK_STATUS_OKdraft-ietf-moq-transport-14
SETUP_MESSAGES (client and server)draft-ietf-moq-transport-14

Unsupported

MessageSupportRelevant specification
GOAWAYNodraft-ietf-moq-transport-14
MAX_REQUEST_IDNodraft-ietf-moq-transport-14
REQUESTS_BLOCKEDNodraft-ietf-moq-transport-14
SUBSCRIBE_UPDATENodraft-ietf-moq-transport-14
PUBLISH_ERRORNodraft-ietf-moq-transport-14
FETCHNodraft-ietf-moq-transport-14
FETCH_OKNodraft-ietf-moq-transport-14
FETCH_ERRORNodraft-ietf-moq-transport-14
FETCH_CANCELNodraft-ietf-moq-transport-14
TRACK_STATUS_ERRORNodraft-ietf-moq-transport-14
SUBSCRIBE_NAMESPACENodraft-ietf-moq-transport-14
SUBSCRIBE_NAMESPACE_OKNodraft-ietf-moq-transport-14
SUBSCRIBE_NAMESPACE_ERRORNodraft-ietf-moq-transport-14
UNSUBSCRIBE_NAMESPACENodraft-ietf-moq-transport-14

Draft-07 Messages

Supported

MessageSupportRelevant specification
ANNOUNCE_OKdraft-ietf-moq-transport-07
ANNOUNCE_ERRORdraft-ietf-moq-transport-07
ANNOUNCE_CANCELdraft-ietf-moq-transport-07
SUBSCRIBEdraft-ietf-moq-transport-07
UNSUBSCRIBEdraft-ietf-moq-transport-07
TRACK_STATUS_REQUESTdraft-ietf-moq-transport-07
ANNOUNCEdraft-ietf-moq-transport-07
UNANNOUNCEdraft-ietf-moq-transport-07
SUBSCRIBE_OKdraft-ietf-moq-transport-07
SUBSCRIBE_ERRORdraft-ietf-moq-transport-07
SUBSCRIBE_DONEdraft-ietf-moq-transport-07
MAX_SUBSCRIBE_IDdraft-ietf-moq-transport-07
TRACK_STATUSdraft-ietf-moq-transport-07
SETUP_MESSAGES (client and server)draft-ietf-moq-transport-07

Unsupported

MessageSupportRelevant specification
SUBSCRIBE_UPDATENodraft-ietf-moq-transport-07
GOAWAYNodraft-ietf-moq-transport-07
SUBSCRIBE_ANNOUNCESNodraft-ietf-moq-transport-07
SUBSCRIBE_ANNOUNCES_OKNodraft-ietf-moq-transport-07
SUBSCRIBE_ANNOUNCES_ERRORNodraft-ietf-moq-transport-07
UNSUBSCRIBE_ANNOUNCESNodraft-ietf-moq-transport-07
FETCHNodraft-ietf-moq-transport-07
FETCH_OKNodraft-ietf-moq-transport-07
FETCH_ERRORNodraft-ietf-moq-transport-07
FETCH_CANCELNodraft-ietf-moq-transport-07