Super Slurper now transfers data to R2 up to 5x faster

Super Slurper now transfers data from cloud object storage providers like AWS S3 and Google Cloud Storage to Cloudflare R2 up to 5x faster than it did before.

We moved from a centralized service to a distributed system built on the Cloudflare Developer Platform — using Cloudflare Workers, Durable Objects, and Queues — to both improve performance and increase system concurrency capabilities (and we'll share more details about how we did it soon!)

Time to copy 75,000 objects from AWS S3 to R2 decreased from 15 minutes 30 seconds (old) to 3 minutes 25 seconds (after performance improvements)

For more information on Super Slurper and how to migrate data from existing object storage to R2, refer to our documentation.