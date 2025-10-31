Changelog
Workers WebSocket message size limit increased from 1 MiB to 32 MiB
Workers, including those using Durable Objects and Browser Rendering, may now process WebSocket messages up to 32 MiB in size. Previously, this limit was 1 MiB.
This change allows Workers to handle use cases requiring large message sizes, such as processing Chrome Devtools Protocol messages.
For more information, please see the Durable Objects startup limits.
