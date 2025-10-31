 Skip to content
Workers WebSocket message size limit increased from 1 MiB to 32 MiB

Workers Durable Objects Browser Rendering

Workers, including those using Durable Objects and Browser Rendering, may now process WebSocket messages up to 32 MiB in size. Previously, this limit was 1 MiB.

This change allows Workers to handle use cases requiring large message sizes, such as processing Chrome Devtools Protocol messages.

For more information, please see the Durable Objects startup limits.