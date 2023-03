Cloudflare und Umsatzsteuer

Cloudflare zieht entsprechend den Steuergesetzen in Russland oder in bestimmten US-Bundesstaaten Umsatzsteuer für seine Dienstleistungen ein. Grundlage dafür ist Ihre Rechnungsadresse.

Um unerwünschte Gebühren zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Rechnungsadresse und die Zahlungsmethode bei Ihrem Cloudflare-Konto korrekt sind.

​​ Umsatzsteuer in US-Bundesstaaten

In den USA wird die Umsatzsteuer auf der Grundlage der 9-stelligen Postleitzahl der Adresse ermittelt, die für Ihr Cloudflare-Konto gespeichert ist.

​​ Die Befreiung von der Umsatzsteuer in den USA beantragen

Cloudflare ist gesetzlich verpflichtet, steuerbefreite Umsätze zu dokumentieren. Wenn Sie bzw. Ihr Unternehmen von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit sind, schreiben Sie bitte eine E-Mail an [email protected] und verwenden Sie dabei eine Absenderadresse, die mit Ihrem Cloudflare-Konto verknüpft ist. Reichen Sie eines der folgenden Formulare zum Nachweis der Steuerbefreiung ein:

Wiederverkaufszertifikat

Steuerbefreiungszertifikat für mehrere Bundesstaaten

Umsatzsteuerbefreiungszertifikat für den Bundesstaat

Zertifikat über die teilweise Umsatzsteuerbefreiung

Sobald Ihre Befreiung bestätigt wurde, wird der Status der Steuerbefreiung bei Ihren Cloudflare-Kontodaten gespeichert. Solange Ihre Befreiung gültig ist, enthalten die Cloudflare-Rechnungen keine Umsatzsteuer mehr.

​​ Russische Mehrwertsteuer (VAT)

Ausländische E-Services-Anbieter sind gesetzlich verpflichtet, Steuern auf die Bereitstellung von E-Diensten an russische Kunden zu erheben. Cloudflare-Kunden mit russischen Rechnungsadressen wird ein pauschaler Steuersatz von 20 % berechnet. Als Grundlage dient ihre hinterlegte Rechnungsadresse.

Aktualisieren Sie Ihre Abrechnungsdaten External link icon Open external link und geben Sie Ihre russische Umsatzsteuer-ID an, damit sie in Ihren Cloudflare-Rechnungen erscheint.

​​ Steuern in Singapur

Cloudflare addiert 7 % Umsatzsteuer für Privatpersonen und nicht GST-registrierte Geschäftskunden innerhalb Singapurs. GST-registrierte Kunden müssten ihre GST selbst berechnen. Rückerstattungen werden nicht für besteuerte Kunden ausgestellt, die keine GST-Registrierungsnummer in ihrem Cloudflare-Konto eingetragen haben.

Wenden Sie sich bei Fragen an [email protected].

​​ Taiwanesische Mehrwertsteuer (VAT)

Cloudflare zieht bei allen Pay-as-you-go-Kunden in Taiwan Umsatzsteuer ein. Die eGUI-Rechnungs-ID und der eGUI-Code werden im Cloudflare-Dashboard angezeigt. Sie sind für den Abruf einer Rechnung durch die Behörden Taiwans erforderlich.

Alle NICHT-GST-registrierten Kunden, die sich in Kanada befinden, sind gesetzlich verpflichtet, Steuern zu zahlen

Alle in Malaysia ansässigen Kunden sind verpflichtet, Steuern zu zahlen. Dazu gehören Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in Malaysia haben. Nichtansässige in Malaysia sind von der Steuer befreit.

Wenn es keine Rechnung gibt, gibt es auch keine Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird auf den in Rechnung gestellten Betrag berechnet.

Alle in Südafrika ansässigen Kunden sind verpflichtet, Steuern zu zahlen. Dazu gehören Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in Südafrika haben. Nichtansässige in Südafrika sind von der Steuer befreit.

Wenn es keine Rechnung gibt, gibt es auch keine Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird auf den in Rechnung gestellten Betrag berechnet.