付款失败故障排除

如果 Cloudflare 付款失败，您可能需要向银行请求删除暂停的交易，在 Cloudflare 中更新您的账单信息，或确保您的帐户资金充足。

以下是 Cloudflare 试图处理您的付款时交易被拒的最常见原因。 如果您的付款在九 (9) 天内未成功，您的帐户将自动降级为 Free 计划。

更新您的付款方法之后，我们建议使用 Cloudflare 仪表板 手动更新您的计划类型 External link icon Open external link 和附加服务。

银行或卡片发行机构暂停了该交易或采取了其他类似措施阻止 Cloudflare 从该登记卡片扣款。您收到的付款失败提醒邮件列明了交易被拒的具体原因。

联系您的开户行，核实是否有任何限制会阻止 Cloudflare 成功处理您的付款。

Cloudflare 保存的账单信息不准确或不完整。而且，登记的信用卡可能已经过期。

为确保所有账单信息都是最新且准确的，请参阅 更新 Cloudflare 账单信息 External link icon Open external link

由于档案帐户中的资金不足，Cloudflare 无法收款。请与您的金融机构联系以确保资金可用性。

​​ Cloudflare Registrar 域名购买

Cloudflare 每次处理 Registrar 域名转移的一笔付款，对于一次购买多个域名的用户，这可能会触发付款失败。例如，如果您在一天内注册了五 (5) 个域名，则会向您收取五次费用。您的信用卡公司可能会将此情况标记为欺诈。

请与您的金融机构联系，以确保会处理此付款。