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付款失败故障排除

​​ 付款失败故障排除

如果 Cloudflare 付款失败，您可能需要向银行请求删除暂停的交易，在 Cloudflare 中更新您的账单信息，或确保您的帐户资金充足。

​​ 概述

以下是 Cloudflare 试图处理您的付款时交易被拒的最常见原因。 如果您的付款在九 (9) 天内未成功，您的帐户将自动降级为 Free 计划。 

更新您的付款方法之后，我们建议使用 Cloudflare 仪表板 手动更新您的计划类型和附加服务。

​​ 付款失败的常见原因

​​ 您的银行暂停了该交易

银行或卡片发行机构暂停了该交易或采取了其他类似措施阻止 Cloudflare 从该登记卡片扣款。您收到的付款失败提醒邮件列明了交易被拒的具体原因。

联系您的开户行，核实是否有任何限制会阻止 Cloudflare 成功处理您的付款。

​​ 您的账单信息需要更新

Cloudflare 保存的账单信息不准确或不完整。而且，登记的信用卡可能已经过期。

为确保所有账单信息都是最新且准确的，请参阅 更新 Cloudflare 账单信息

​​ 您的付款帐户资金不足

由于档案帐户中的资金不足，Cloudflare 无法收款。请与您的金融机构联系以确保资金可用性。

​​ Cloudflare Registrar 域名购买

Cloudflare 每次处理 Registrar 域名转移的一笔付款，对于一次购买多个域名的用户，这可能会触发付款失败。例如，如果您在一天内注册了五 (5) 个域名，则会向您收取五次费用。您的信用卡公司可能会将此情况标记为欺诈。

请与您的金融机构联系，以确保会处理此付款。

​​ 相关资源