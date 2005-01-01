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了解 Cloudflare 的营业税

​​ 了解 Cloudflare 的营业税

根据法律要求，Cloudflare 就我们在俄罗斯和美国某些州的服务销售收取营业税。

​​ 本文内容

​​ 概述

为遵守俄罗斯和美国某些州的税法，Cloudflare 现在就我们的服务销售收取营业税。

为避免不必要的费用，请确保您的 Cloudflare 帐户中账单邮寄地址和付款方式正确无误。

​​ 美国州营业税

在美国，营业税根据您的 Cloudflare 帐户登记的地址的 9 位邮政编码计算。

​​ 申请美国营业税免征

根据法律要求，Cloudflare 需要维护免税销售的文件。如果您或您的公司免交营业税，请从与您的 Cloudflare 帐户关联的电子邮件地址发送电子邮件至 [email protected]，并提供以下一种形式的免税文件：

  • 转售证书
  • 多州免税证书
  • 州营业税免税证书
  • 部分营业税免税证书

完成免征资格验证后，免税状态就会添加到您的 Cloudflare 帐户信息中。在免征有效期内，Cloudflare 发票不包含营业税。

​​ 俄罗斯增值税（VAT）

根据法律要求，外国电子服务供应商应就向俄罗斯客户提供电子服务收取税款。拥有俄罗斯账单地址的 Cloudflare 客户将根据其账单地址缴纳 20％ 的统一税率。

使用您的俄罗斯 VAT ID 更新您的账单信息，使其包含在您的 Cloudflare 发票中。

​​ 新加坡税款

对于新加坡境内的个人和非 GST 注册企业客户，Cloudflare 会加收 7％ 的营业税。已注册 GST 的客户必须自行缴纳 GST。如果已缴税客户的 Cloudflare 帐户中缺少 GST 注册号，我们不会提供退款。

如有任何疑问，请联系 [email protected]

​​ 中国台湾增值税（VAT）

Cloudflare 对中国台湾的所有随用随付客户收取增值税。Cloudflare 仪表板中会显示 eGUI 发票 ID 和 eGUI 代码，这是向中国台湾地方政府获取发票时需要的。

​​ 加拿大

根据法律规定，所有位于加拿大的非 GST 注册客户都需要交税

​​ 马来西亚（增值税）

所有位于马来西亚的客户都需要交税。这包括位于马来西亚的公司或其管理层位于马来西亚的公司。 非马来西亚居民可以获得豁免。

如果没有发票，就不存在增值税。增值税是按照计费的金额计算的。

​​ 南非（增值税）

所有位于南非的客户都需要交税。这包括位于南非的公司或其管理层位于南非的公司。 非南非居民可以获得豁免。

如果没有发票，就不存在增值税。增值税是按照计费的金额计算的。