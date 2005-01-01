了解 Cloudflare 的营业税

​​ 了解 Cloudflare 的营业税

根据法律要求，Cloudflare 就我们在俄罗斯和美国某些州的服务销售收取营业税。

为遵守俄罗斯和美国某些州的税法，Cloudflare 现在就我们的服务销售收取营业税。

为避免不必要的费用，请确保您的 Cloudflare 帐户中账单邮寄地址和付款方式正确无误。

在美国，营业税根据您的 Cloudflare 帐户登记的地址的 9 位邮政编码计算。

根据法律要求，Cloudflare 需要维护免税销售的文件。如果您或您的公司免交营业税，请从与您的 Cloudflare 帐户关联的电子邮件地址发送电子邮件至 [email protected]，并提供以下一种形式的免税文件：

转售证书

多州免税证书

州营业税免税证书

部分营业税免税证书

完成免征资格验证后，免税状态就会添加到您的 Cloudflare 帐户信息中。在免征有效期内，Cloudflare 发票不包含营业税。

根据法律要求，外国电子服务供应商应就向俄罗斯客户提供电子服务收取税款。拥有俄罗斯账单地址的 Cloudflare 客户将根据其账单地址缴纳 20％ 的统一税率。

使用您的俄罗斯 VAT ID 更新您的账单信息 External link icon Open external link ，使其包含在您的 Cloudflare 发票中。

对于新加坡境内的个人和非 GST 注册企业客户，Cloudflare 会加收 7％ 的营业税。已注册 GST 的客户必须自行缴纳 GST。如果已缴税客户的 Cloudflare 帐户中缺少 GST 注册号，我们不会提供退款。

如有任何疑问，请联系 [email protected]。

Cloudflare 对中国台湾的所有随用随付客户收取增值税。Cloudflare 仪表板中会显示 eGUI 发票 ID 和 eGUI 代码，这是向中国台湾地方政府获取发票时需要的。

根据法律规定，所有位于加拿大的非 GST 注册客户都需要交税

所有位于马来西亚的客户都需要交税。这包括位于马来西亚的公司或其管理层位于马来西亚的公司。 非马来西亚居民可以获得豁免。

如果没有发票，就不存在增值税。增值税是按照计费的金额计算的。

所有位于南非的客户都需要交税。这包括位于南非的公司或其管理层位于南非的公司。 非南非居民可以获得豁免。

如果没有发票，就不存在增值税。增值税是按照计费的金额计算的。