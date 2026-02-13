Fine-grained permissions for Access policies and service tokens
Fine-grained permissions for Access policies and Access service tokens are available. These new resource-scoped roles expand the existing RBAC model, enabling administrators to grant permissions scoped to individual resources.
- Cloudflare Access policy admin: Can edit a specific Access policy in an account.
- Cloudflare Access service token admin: Can edit a specific Access service token in an account.
These roles complement the existing resource-scoped roles for Access applications, identity providers, and infrastructure targets.
