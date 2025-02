Now, you can manage Cloudflare Snippets with Terraform. Use infrastructure-as-code to deploy and update Snippet code and rules without manual changes in the dashboard.

Example Terraform configuration:

resource "cloudflare_snippet" "my_snippet" { zone_id = "<ZONE_ID>" name = "my_test_snippet_1" main_module = "file1.js" files { name = "file1.js" content = file ( "file1.js" ) } } resource "cloudflare_snippet_rules" "cookie_snippet_rule" { zone_id = "<ZONE_ID>" rules { enabled = true expression = "http.cookie eq \" a=b \" " description = "Trigger snippet on specific cookie" snippet_name = "my_test_snippet_1" } depends_on = [ cloudflare_snippet . my_snippet ] }

Learn more in the Configure Snippets using Terraform documentation.