Now, you can use Cloud Connector to route traffic to your R2 buckets based on URLs, headers, geolocation, and more.

Example setup:

Terminal window curl --request PUT \ "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/{zone_id}/cloud_connector/rules" \ --header "Authorization: Bearer <API_TOKEN>" \ --header "Content-Type: application/json" \ --data '[ { "expression": "http.request.uri.path wildcard \"/images/*\"", "provider": "cloudflare_r2", "description": "Connect to R2 bucket containing images", "parameters": { "host": "mybucketcustomdomain.example.com" } } ]'

Get started using Cloud Connector documentation.