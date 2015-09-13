ICP 常见问题
ICP 常见问题
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ICP（互联网内容提供商）号是国家发行的注册号码，允许您在中国大陆服务器上托管网站或提供内容。中国大陆的所有公共网站都必须具有 ICP 号。ICP 号必须出现在您的网站主页上。如果您没有 ICP 号，则托管提供商可能会在没有通知的情况下关闭您的网站。
同一公司拥有的多个网站可使用同一个 ICP 号。您可以使用 MIIT 网站 查看域名是否已经具有 ICP号。
我需要哪种类型的 ICP 号？
中国工业和信息化部 (MIIT) 在省级发布的 ICP 编号有两种类型：
- ICP 许可证 - 例如，北京ICP 许可证 XXXXXXXX 号 - 用于商业网站，适用于允许客户在线购买商品或服务的任何网站。这种许可证仅适用于商业实体；个人不能申请 ICP 许可证。
- ICP 备案 - 例如， 北京ICP 备案XXXXXXXX 号 - 用于非商业网站（例如个人博客）。这适用于不进行直接销售的网站。
如何申请I CP？
建议您通过托管提供商或云服务提供商申请 ICP 许可证。 您将需要向您的提供商提供必要的文件（请参阅下面的“必需文档”），以便他们代表您注册 ICP 号。
提交所有必需的文件后，可能需要 4 到 8 周的时间才能获得 ICP 号，具体取决于网站的类型和公司注册的省份。尽管在工信部注册无需任何费用，但您的提供商可能会向您收取费用。
必需的文档
通常，如果您是个人拥有网站，则必须提交以下文件：
- ICP 申请表
- 身份证副本
- 验证网站信息的表格
- 域证书副本
如果您代表一家商业公司申请，则还必须提交以下文件：
- 营业执照副本
- 组织机构代码证书
拿到 ICP 号后该怎么办？
拿到 ICP 号和证书后，请上传到网站首页的底部。例如，请参见以下内容：
什么是 ICP 网站备案，为什么网站必须备案才能在中国大陆运营？
网站备案即 ICP (Internet Content Provider)，是中华人民共和国工业和信息化部（工信部）在审核域名后提供的证明，准许您的网站在中国境内的服务器上运行或者提供信息服务。按照规定，所有被大众访问的网站必须拥有 ICP 备案号，并且该备案号必须显示在网站首页。如果一个网站没有备案号，它可能会被中国主机服务提供商在不通知的情况 下关闭。
如果一个公司拥有多个域名，可以为这些域名统一申请一个备案号。请在 工信部网站查询是否您的域名已有备案。
我应该申请那种备案类型？
根据工信部的规定，网站备案有以下两种类型：
- 经营性网站备案：该备案面向对用户有偿提供信息、商品、或者服务网站。这种备案只有公司实体才可以申请，备案号示例：京ICP证XXXXXXXX号。
- 非经营性网站备案：该备案面向不涉及到买卖交易的非商业性网站，比如个人博客等。备案号示例：京ICP备XXXXXXXX号。
怎样申请备案？
建议您通过主机服务供应商或者网络服务供应商来申请备案。作为 Cloudflare 的合作伙伴，百度提供了网站备案服务（请访问 http://su.baidu.com/about/#。您需要准备好必要的文件和材料（参见下面的“所需文件材料”），这样方便您的服务供应商为您进行备案服务。
所有材料提交之后，通常会在4到8周内获得备案号。时间长短取决于网站类型以及申请备案所在省份。工信部不会为申请备案收取任何费用，但您可能需要支付服务费用给为您代办备案服务的供应商。
申请ICP备案的流程如下所示：
所需文件材料
对于非经营性网站，需要提交:
- 备案书面文档
- 网站负责人身份证和照片
- 域名证书
- 备案核验单（个人签名）
对于经营性网站，需要提交：
- 备案书面文档
- 网站负责人身份证和照片
- 域名证书
- 备案核验单（负责人签名+盖公章）和营业执照
获取ICP 备案后怎么办？
在您得到您的备案后，请将网站ICP备案号注明在网站首页下方。
怎样申请备案？
建议您通过主机服务供应商或者网络服务供应商来申请备案。您需要准备好必要的文件和材料（参见下面的“所需文件材料”），这样方便您的服务供应商为您进行备案服务。
所有材料提交之后，通常会在4到8周内获得备案号。时间长短取决于网站类型以及申请备案所在省份。工信部不会为申请备案收取任何费用，但您可能需要支付服务费用给为您代办备案服务的供应商。
申请ICP备案的流程如下所示：
所需文件材料
对于非经营性网站，需要提交:
- 备案书面文档
- 网站负责人身份证和照片
- 域名证书
- 备案核验单（个人签名）
对于经营性网站，需要提交：
- 备案书面文档
- 网站负责人身份证和照片
- 域名证书
- 备案核验单（负责人签名+盖公章）和营业执照
获取ICP 备案后怎么办？
在您得到您的备案后，请将网站ICP备案号注明在网站首页下方。