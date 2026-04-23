 Skip to content
Cloudflare Docs
Docs DirectoryAPIsSDKs

Changelog

New updates and improvements at Cloudflare.

Subscribe to RSS View RSS feeds
Go SDK
hero image

  1. Go SDK v6.10.0 Released

    SDK Go SDK

    v6.10.0

    In this release, you'll see a number of breaking changes. This is primarily due to changes in OpenAPI definitions, which our libraries are based off of, and codegen updates that we rely on to read those OpenAPI definitions and produce our SDK libraries.

    Please ensure you read through the list of changes below before moving to this version - this will help you understand any down or upstream issues it may cause to your environments.

    Breaking Changes

    See the v6.10.0 Migration Guide for before/after code examples and actions needed for each change.

    Abuse Reports - Registrar WHOIS Report Field Removals

    Several fields have been removed from AbuseReportNewParamsBodyAbuseReportsRegistrarWhoisReportRegWhoRequest:

    • RegWhoGoodFaithAffirmation
    • RegWhoLawfulProcessingAgreement
    • RegWhoLegalBasis
    • RegWhoRequestType
    • RegWhoRequestedDataElements

    AI Search - Instance Params Restructured

    The InstanceNewParams and InstanceUpdateParams types have been significantly restructured. Many fields have been moved or removed:

    • InstanceNewParams.TokenID, Type, CreatedFromAISearchWizard, WorkerDomain removed
    • InstanceUpdateParams — most configuration fields removed (including IndexMethod, IndexingOptions, MaxNumResults, Metadata, Paused, PublicEndpointParams, Reranking, RerankingModel, RetrievalOptions, RewriteModel, RewriteQuery, ScoreThreshold, SourceParams, Summarization, SummarizationModel, SystemPromptAISearch, SystemPromptIndexSummarization, SystemPromptRewriteQuery, TokenID, CreatedFromAISearchWizard, WorkerDomain)
    • InstanceSearchParams.Messages field removed along with InstanceSearchParamsMessage and InstanceSearchParamsMessagesRole types

    AI Search - InstanceItem Service Removed

    The InstanceItemService type has been removed. The items sub-resource at client.AISearch.Instances.Items no longer exists in the non-namespace path. Use client.AISearch.Namespaces.Instances.Items instead.

    AI Search - Token Types Removed

    The following types have been removed from the ai_search package:

    • TokenDeleteResponse
    • TokenListParams (and associated TokenListParamsOrderBy, TokenListParamsOrderByDirection)

    Email Security - Investigate Move Return Type Change

    The Investigate.Move.New() method now returns a raw slice instead of a paginated wrapper:

    • New() returns *[]InvestigateMoveNewResponse instead of *pagination.SinglePage[InvestigateMoveNewResponse]
    • NewAutoPaging() method removed

    Hyperdrive - Config Params Restructured

    The ConfigEditParams type lost its MTLS and Name fields. The HyperdriveMTLSParam type lost MTLS and Host fields. The Host field on origin config changed from param.Field[string] to a plain string.

    IAM - UserGroupMember Params and Return Types Changed

    The UserGroupMemberNewParams struct has been restructured and the New() method now returns a paginated response:

    • UserGroupMemberNewParams.Body renamed to UserGroupMemberNewParams.Members
    • UserGroupMemberNewParamsBody renamed to UserGroupMemberNewParamsMember
    • UserGroupMemberUpdateParams.Body renamed to UserGroupMemberUpdateParams.Members
    • UserGroupMemberUpdateParamsBody renamed to UserGroupMemberUpdateParamsMember
    • UserGroups.Members.New() returns *pagination.SinglePage[UserGroupMemberNewResponse] instead of *UserGroupMemberNewResponse

    IAM - UserGroup List Direction Type Changed

    The UserGroupListParams.Direction field changed from param.Field[string] to param.Field[UserGroupListParamsDirection] (typed enum with asc/desc values).

    Pipelines - Delete Methods Now Return Typed Responses

    Several delete methods across Pipelines now return typed responses instead of bare error:

    • Pipelines.DeleteV1() returns (*PipelineDeleteV1Response, error) instead of error
    • Pipelines.Sinks.Delete() returns (*SinkDeleteResponse, error) instead of error
    • Pipelines.Streams.Delete() returns (*StreamDeleteResponse, error) instead of error

    Queues - Message Response Types Removed

    The following response envelope types have been removed:

    • MessageBulkPushResponseSuccess
    • MessagePushResponseSuccess
    • MessageAckResponse fields RetryCount and Warnings removed

    Secrets Store - Pagination Wrapper Removal and Type Changes

    Methods now return direct types instead of SinglePage wrappers, and several internal types have been removed. Associated AutoPaging methods have also been removed:

    • Stores.New() returns *StoreNewResponse instead of *pagination.SinglePage[StoreNewResponse]
    • Stores.NewAutoPaging() method removed
    • Stores.Secrets.BulkDelete() returns *StoreSecretBulkDeleteResponse instead of *pagination.SinglePage[StoreSecretBulkDeleteResponse]
    • Stores.Secrets.BulkDeleteAutoPaging() method removed
    • Removed types: StoreDeleteResponse, StoreDeleteResponseEnvelopeResultInfo, StoreSecretDeleteResponse, StoreSecretDeleteResponseStatus, StoreSecretBulkDeleteResponse (old shape), StoreSecretBulkDeleteResponseStatus, StoreSecretDeleteResponseEnvelopeResultInfo
    • StoreNewParams restructured (old StoreNewParamsBody removed)
    • StoreSecretBulkDeleteParams restructured

    Stream - AudioTracks Return Type Change

    The AudioTracks.Get() method now returns a dedicated response type instead of a paginated list. The GetAutoPaging() method has been removed:

    • Get() returns *AudioTrackGetResponse instead of *pagination.SinglePage[Audio]
    • GetAutoPaging() method removed

    Stream - Clip Type Removal and Return Type Change

    The Clip.New() method now returns the shared Video type. The following types have been entirely removed:

    • Clip, ClipPlayback, ClipStatus, ClipWatermark

    Stream - Copy and Clip Params Field Removals

    • ClipNewParams.MaxDurationSeconds, ThumbnailTimestampPct, Watermark removed
    • CopyNewParams.ThumbnailTimestampPct, Watermark removed

    Stream - Download and Webhook Changes

    • DownloadNewResponseStatus type removed
    • WebhookUpdateResponse and WebhookGetResponse changed from interface{} type aliases to full struct types

    Zero Trust - Access AI Control MCP Portal Union Types Removed

    The following union interface types have been removed:

    • AccessAIControlMcpPortalListResponseServersUpdatedPromptsUnion
    • AccessAIControlMcpPortalListResponseServersUpdatedToolsUnion
    • AccessAIControlMcpPortalReadResponseServersUpdatedPromptsUnion
    • AccessAIControlMcpPortalReadResponseServersUpdatedToolsUnion

    Features

    Vulnerability Scanner (client.VulnerabilityScanner)

    NEW SERVICE: Full vulnerability scanning management

    • CredentialSets - CRUD for credential sets (New, Update, List, Delete, Edit, Get)
    • Credentials - Manage credentials within sets (New, Update, List, Delete, Edit, Get)
    • Scans - Create and manage vulnerability scans (New, List, Get)
    • TargetEnvironments - Manage scan target environments (New, Update, List, Delete, Edit, Get)

    AI Search - Namespaces (client.AISearch.Namespaces)

    NEW SERVICE: Namespace-scoped AI Search management

    • New(), Update(), List(), Delete(), ChatCompletions(), Read(), Search()
    • Instances - Namespace-scoped instances (New, Update, List, Delete, ChatCompletions, Read, Search, Stats)
    • Jobs - Instance job management (New, Update, List, Get, Logs)
    • Items - Instance item management (List, Delete, Chunks, NewOrUpdate, Download, Get, Logs, Sync, Upload)

    Browser Rendering - Devtools (client.BrowserRendering.Devtools)

    NEW SERVICE: DevTools protocol browser control

    • Session - List and get devtools sessions
    • Browser - Browser lifecycle management (New, Delete, Connect, Launch, Protocol, Version)
    • Page - Get page by target ID
    • Targets - Manage browser targets (New, List, Activate, Get)

    Registrar (client.Registrar)

    NEW: Domain check and search endpoints

    • Check() - POST /accounts/{account_id}/registrar/domain-check
    • Search() - GET /accounts/{account_id}/registrar/domain-search

    NEW: Registration management (client.Registrar.Registrations)

    • New(), List(), Edit(), Get()
    • RegistrationStatus.Get() - Get registration workflow status
    • UpdateStatus.Get() - Get update workflow status

    Cache - Origin Cloud Regions (client.Cache.OriginCloudRegions)

    NEW SERVICE: Manage origin cloud region configurations

    • New(), List(), Delete(), BulkDelete(), BulkEdit(), Edit(), Get(), SupportedRegions()

    Zero Trust - DLP Settings (client.ZeroTrust.DLP.Settings)

    NEW SERVICE: DLP settings management

    • Update(), Delete(), Edit(), Get()

    Radar

    • AgentReadiness.Summary() - Agent readiness summary by dimension
    • AI.MarkdownForAgents.Summary() - Markdown-for-agents summary
    • AI.MarkdownForAgents.Timeseries() - Markdown-for-agents timeseries

    IAM (client.IAM)

    • UserGroups.Members.Get() - Get details of a specific member in a user group
    • UserGroups.Members.NewAutoPaging() - Auto-paging variant for adding members
    • UserGroups.NewParams.Policies changed from required to optional

    Bot Management

    • ContentBotsProtection field added to BotFightModeConfiguration and SubscriptionConfiguration (block/disabled)

    Deprecations

    None in this release.

    Get started

Search all changelog entries