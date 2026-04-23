In this release, you'll see a number of breaking changes. This is primarily due to changes in OpenAPI definitions, which our libraries are based off of, and codegen updates that we rely on to read those OpenAPI definitions and produce our SDK libraries.
Please ensure you read through the list of changes below before moving to this version - this will help you understand any down or upstream issues it may cause to your environments.
See the v6.10.0 Migration Guide ↗ for before/after code examples and actions needed for each change.
Several fields have been removed from
AbuseReportNewParamsBodyAbuseReportsRegistrarWhoisReportRegWhoRequest:
RegWhoGoodFaithAffirmation
RegWhoLawfulProcessingAgreement
RegWhoLegalBasis
RegWhoRequestType
RegWhoRequestedDataElements
The
InstanceNewParamsand
InstanceUpdateParamstypes have been significantly restructured. Many fields have been moved or removed:
InstanceNewParams.TokenID,
Type,
CreatedFromAISearchWizard,
WorkerDomainremoved
InstanceUpdateParams— most configuration fields removed (including
IndexMethod,
IndexingOptions,
MaxNumResults,
Metadata,
Paused,
PublicEndpointParams,
Reranking,
RerankingModel,
RetrievalOptions,
RewriteModel,
RewriteQuery,
ScoreThreshold,
SourceParams,
Summarization,
SummarizationModel,
SystemPromptAISearch,
SystemPromptIndexSummarization,
SystemPromptRewriteQuery,
TokenID,
CreatedFromAISearchWizard,
WorkerDomain)
InstanceSearchParams.Messagesfield removed along with
InstanceSearchParamsMessageand
InstanceSearchParamsMessagesRoletypes
The
InstanceItemServicetype has been removed. The items sub-resource at
client.AISearch.Instances.Itemsno longer exists in the non-namespace path. Use
client.AISearch.Namespaces.Instances.Itemsinstead.
The following types have been removed from the
ai_searchpackage:
TokenDeleteResponse
TokenListParams(and associated
TokenListParamsOrderBy,
TokenListParamsOrderByDirection)
The
Investigate.Move.New()method now returns a raw slice instead of a paginated wrapper:
New()returns
*[]InvestigateMoveNewResponseinstead of
*pagination.SinglePage[InvestigateMoveNewResponse]
NewAutoPaging()method removed
The
ConfigEditParamstype lost its
MTLSand
Namefields. The
HyperdriveMTLSParamtype lost
MTLSand
Hostfields. The
Hostfield on origin config changed from
param.Field[string]to a plain
string.
The
UserGroupMemberNewParamsstruct has been restructured and the
New()method now returns a paginated response:
UserGroupMemberNewParams.Bodyrenamed to
UserGroupMemberNewParams.Members
UserGroupMemberNewParamsBodyrenamed to
UserGroupMemberNewParamsMember
UserGroupMemberUpdateParams.Bodyrenamed to
UserGroupMemberUpdateParams.Members
UserGroupMemberUpdateParamsBodyrenamed to
UserGroupMemberUpdateParamsMember
UserGroups.Members.New()returns
*pagination.SinglePage[UserGroupMemberNewResponse]instead of
*UserGroupMemberNewResponse
The
UserGroupListParams.Directionfield changed from
param.Field[string]to
param.Field[UserGroupListParamsDirection](typed enum with
asc/
descvalues).
Several delete methods across Pipelines now return typed responses instead of bare error:
Pipelines.DeleteV1()returns
(*PipelineDeleteV1Response, error)instead of
error
Pipelines.Sinks.Delete()returns
(*SinkDeleteResponse, error)instead of
error
Pipelines.Streams.Delete()returns
(*StreamDeleteResponse, error)instead of
error
The following response envelope types have been removed:
MessageBulkPushResponseSuccess
MessagePushResponseSuccess
MessageAckResponsefields
RetryCountand
Warningsremoved
Methods now return direct types instead of
SinglePagewrappers, and several internal types have been removed. Associated
AutoPagingmethods have also been removed:
Stores.New()returns
*StoreNewResponseinstead of
*pagination.SinglePage[StoreNewResponse]
Stores.NewAutoPaging()method removed
Stores.Secrets.BulkDelete()returns
*StoreSecretBulkDeleteResponseinstead of
*pagination.SinglePage[StoreSecretBulkDeleteResponse]
Stores.Secrets.BulkDeleteAutoPaging()method removed
- Removed types:
StoreDeleteResponse,
StoreDeleteResponseEnvelopeResultInfo,
StoreSecretDeleteResponse,
StoreSecretDeleteResponseStatus,
StoreSecretBulkDeleteResponse(old shape),
StoreSecretBulkDeleteResponseStatus,
StoreSecretDeleteResponseEnvelopeResultInfo
StoreNewParamsrestructured (old
StoreNewParamsBodyremoved)
StoreSecretBulkDeleteParamsrestructured
The
AudioTracks.Get()method now returns a dedicated response type instead of a paginated list. The
GetAutoPaging()method has been removed:
Get()returns
*AudioTrackGetResponseinstead of
*pagination.SinglePage[Audio]
GetAutoPaging()method removed
The
Clip.New()method now returns the shared
Videotype. The following types have been entirely removed:
Clip,
ClipPlayback,
ClipStatus,
ClipWatermark
ClipNewParams.MaxDurationSeconds,
ThumbnailTimestampPct,
Watermarkremoved
CopyNewParams.ThumbnailTimestampPct,
Watermarkremoved
DownloadNewResponseStatustype removed
WebhookUpdateResponseand
WebhookGetResponsechanged from
interface{}type aliases to full struct types
The following union interface types have been removed:
AccessAIControlMcpPortalListResponseServersUpdatedPromptsUnion
AccessAIControlMcpPortalListResponseServersUpdatedToolsUnion
AccessAIControlMcpPortalReadResponseServersUpdatedPromptsUnion
AccessAIControlMcpPortalReadResponseServersUpdatedToolsUnion
NEW SERVICE: Full vulnerability scanning management
- CredentialSets - CRUD for credential sets (
New,
Update,
List,
Delete,
Edit,
Get)
- Credentials - Manage credentials within sets (
New,
Update,
List,
Delete,
Edit,
Get)
- Scans - Create and manage vulnerability scans (
New,
List,
Get)
- TargetEnvironments - Manage scan target environments (
New,
Update,
List,
Delete,
Edit,
Get)
NEW SERVICE: Namespace-scoped AI Search management
New(),
Update(),
List(),
Delete(),
ChatCompletions(),
Read(),
Search()
- Instances - Namespace-scoped instances (
New,
Update,
List,
Delete,
ChatCompletions,
Read,
Search,
Stats)
- Jobs - Instance job management (
New,
Update,
List,
Get,
Logs)
- Items - Instance item management (
List,
Delete,
Chunks,
NewOrUpdate,
Download,
Get,
Logs,
Sync,
Upload)
NEW SERVICE: DevTools protocol browser control
- Session - List and get devtools sessions
- Browser - Browser lifecycle management (
New,
Delete,
Connect,
Launch,
Protocol,
Version)
- Page - Get page by target ID
- Targets - Manage browser targets (
New,
List,
Activate,
Get)
NEW: Domain check and search endpoints
Check()-
POST /accounts/{account_id}/registrar/domain-check
Search()-
GET /accounts/{account_id}/registrar/domain-search
NEW: Registration management (
client.Registrar.Registrations)
New(),
List(),
Edit(),
Get()
RegistrationStatus.Get()- Get registration workflow status
UpdateStatus.Get()- Get update workflow status
NEW SERVICE: Manage origin cloud region configurations
New(),
List(),
Delete(),
BulkDelete(),
BulkEdit(),
Edit(),
Get(),
SupportedRegions()
NEW SERVICE: DLP settings management
Update(),
Delete(),
Edit(),
Get()
AgentReadiness.Summary()- Agent readiness summary by dimension
AI.MarkdownForAgents.Summary()- Markdown-for-agents summary
AI.MarkdownForAgents.Timeseries()- Markdown-for-agents timeseries
UserGroups.Members.Get()- Get details of a specific member in a user group
UserGroups.Members.NewAutoPaging()- Auto-paging variant for adding members
UserGroups.NewParams.Policieschanged from required to optional
ContentBotsProtectionfield added to
BotFightModeConfigurationand
SubscriptionConfiguration(
block/
disabled)
None in this release.
