Manage Artifacts namespaces and repos with Wrangler CLI
You can now manage Artifacts namespaces, repos, and repo-scoped tokens directly from Wrangler CLI.
Available commands:
wrangler artifacts namespaces list— List Artifacts namespaces in your account.
wrangler artifacts namespaces get— Get metadata for a namespace.
wrangler artifacts repos create— Create a repo in a namespace.
wrangler artifacts repos list— List repos in a namespace.
wrangler artifacts repos get— Get metadata for a repo.
wrangler artifacts repos delete— Delete a repo.
wrangler artifacts repos issue-token— Issue a repo-scoped token for Git access.
To get started, refer to the Wrangler Artifacts commands documentation.