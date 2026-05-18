Manage Artifacts namespaces and repos with Wrangler CLI

Artifacts

You can now manage Artifacts namespaces, repos, and repo-scoped tokens directly from Wrangler CLI.

Available commands:

  • wrangler artifacts namespaces list — List Artifacts namespaces in your account.
  • wrangler artifacts namespaces get — Get metadata for a namespace.
  • wrangler artifacts repos create — Create a repo in a namespace.
  • wrangler artifacts repos list — List repos in a namespace.
  • wrangler artifacts repos get — Get metadata for a repo.
  • wrangler artifacts repos delete — Delete a repo.
  • wrangler artifacts repos issue-token — Issue a repo-scoped token for Git access.

To get started, refer to the Wrangler Artifacts commands documentation.