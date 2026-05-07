Source-based breakout and prioritization on Cloudflare One Appliance
Breakout and traffic prioritization rules on the Cloudflare One Appliance can now match by source in addition to destination application. You can pin breakout or priority behavior to:
- A source LAN interface — VLANs attached to that LAN are included automatically.
- A source IP address, range, or CIDR block.
This is the natural way to break out a guest VLAN to the local Internet, or to prioritize traffic from a specific subnet, without enumerating destination applications.
For details, refer to Breakout traffic.