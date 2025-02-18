Changelog
WAF Release - 2025-02-18
|Ruleset
|Rule ID
|Legacy Rule ID
|Description
|Previous Action
|New Action
|Comments
|Cloudflare Managed Ruleset
|100715
|FortiOS - Auth Bypass - CVE:CVE-2024-55591
|Log
|Block
|This is a New Detection
|Cloudflare Managed Ruleset
|100716
|Ivanti - Auth Bypass - CVE:CVE-2021-44529
|Log
|Block
|This is a New Detection
|Cloudflare Managed Ruleset
|100717
|SimpleHelp - Auth Bypass - CVE:CVE-2024-57727
|Log
|Block
|This is a New Detection
|Cloudflare Managed Ruleset
|100718
|SonicWall SSLVPN - Auth Bypass - CVE:CVE-2024-53704
|Log
|Block
|This is a New Detection
|Cloudflare Managed Ruleset
|100719
|Yeti Platform - Auth Bypass - CVE:CVE-2024-46507
|Log
|Block
|This is a New Detection