SCIM audit logging Support
Cloudflare dashboard SCIM provisioning operations are now captured in Audit Logs v2, giving you visibility into user and group changes made by your identity provider.
Logged actions:
|Action Type
|Description
|Create SCIM User
|User provisioned from IdP
|Replace SCIM User
|User fully replaced (PUT)
|Update SCIM User
|User attributes modified (PATCH)
|Delete SCIM User
|Member deprovisioned
|Create SCIM Group
|Group provisioned from IdP
|Update SCIM Group
|Group membership or attributes modified
|Delete SCIM Group
|Group deprovisioned
For more details, refer to the Audit Logs v2 documentation.