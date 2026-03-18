SCIM audit logging Support

Cloudflare dashboard SCIM provisioning operations are now captured in Audit Logs v2, giving you visibility into user and group changes made by your identity provider.

Logged actions:

Action TypeDescription
Create SCIM UserUser provisioned from IdP
Replace SCIM UserUser fully replaced (PUT)
Update SCIM UserUser attributes modified (PATCH)
Delete SCIM UserMember deprovisioned
Create SCIM GroupGroup provisioned from IdP
Update SCIM GroupGroup membership or attributes modified
Delete SCIM GroupGroup deprovisioned

For more details, refer to the Audit Logs v2 documentation.