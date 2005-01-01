Cloudflare 计费政策

​​ Cloudflare 计费政策

了解 Cloudflare 计费政策如何应用于与您的帐户关联的域名、计划和附加服务。

Cloudflare 计划和附加服务每 30 天对您帐户中的每个域名计费。

Cloudflare 还按照当地法律收取营业税。营业税根据适用的 Cloudflare 帐户归档的送货地址或账单地址的九 (9) 位邮政编码计算。

Cloudflare 为添加到 Cloudflare 帐户中的每个域名的计划和订阅（或附加服务）开具单独的发票。

例如，如果将 test1.com 和 test2.com添加到同一个 Cloudflare 帐户并升级到 Pro 计划，您将收到包含两笔 20 美元费用的发票。诸如 blog.test1.com 或 blog.test2.com 等子域不计为可计费域名。

您启用付费计划或附加服务的日期将是计费周期的开始日期，也是您的 发票日期 External link icon Open external link 。例如，如果您在 1 月 10 日升级计划，则之后的所有计划费用都将在每月 10 日记账。

订购付费计划、订阅或附加服务时，您必须同意以下内容：

单击“启用”，即表示您同意购买连续月度订阅服务，该订阅将自动续订，并且按照所选订阅计划级别和/或附加内容的价格从您指定的付款方式收费，除非您在下一次按月计费周期开始_之前_通过帐户管理面板取消订阅，否则将逐月收取定期费用。

若您取消订阅，将向您收取当月的整月费用，且不予退款。购买订阅，即表示您同意履行至少购买一个月的义务。

如果您的网域采用付费计划（例如 Pro），而您升级到价格更高的计划（例如 Business），

您的账单将反映出更高级别计划的按比例分配的费用，直到计费周期结束为止。

Cloudflare 将记录更低价格计划的按比例分配的费用，直到计费周期结束为止。

在下一个计费周期开始时，您的发票将反映出更高价格计划的全部费用。

例如，如果您的账单日是 1 月 1 日，但是您在 1 月 15 日从 Pro 升级到 Business ，

您的账单将反映 1 月 15 日至 1 月 30 日使用期内按比例分配的 Business 计划费率（100 美元）。

Cloudflare 将按比例计算从 1 月 1 日到 1 月 15 日的 Pro 计划费用（10 美元）。

1 月 31 日，Cloudflare 管理面板将显示 1 月 1 日至 1 月 30 日计费周期的金额为 110 美元的发票。

如果您的网域采用付费计划（例如 Business），而您降级为价格更低的计划（例如 Pro），

您的计划类型和较高级 Cloudflare 计划功能将在当前计费服务周期结束时降级。

在下一计费服务周期，您将按照较低级别的计划和功能支付费用。

例如，如果您的账单日为 2 月 1 日，但您在 2 月 15 日将 Business 计划降级为 Pro 版，

在 3 月 1 日之前，您都可以访问 Business 计划功能和服务。

您三月份的计划费用将减少至 20 美元。

​​ Enterprise 计划的计费和付款

Enterprise 客户与 Cloudflare 客户团队一起定制最适合他们需求的计划和服务合同。 Cloudflare 会计团队接收并处理 Enterprise 计划费用。

Enterprise 帐户所有者直接从 Cloudflare 会计团队接收发票。

Cloudflare 仅接受 VISA、MasterCard、American Express、Discover 和 Paypal。目前无法使用其他付款方式（例如银联或 Maestro）。

在更改计划类型或启用订阅之前，请确保您使用的付款方式有效。