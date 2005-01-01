从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集
从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集
Cloudflare 将允许客户开始将其区域从 WAF 托管规则迁移到新的 WAF 托管规则集。
概述
2022 年 5 月 4 日，Cloudflare 将开始 WAF 迁移的第一阶段，从 WAF 托管规则迁移到新的 WAF 托管规则集。您将能够在 Cloudflare Dashboard 中为您符合条件的区域开始迁移过程。 WAF 托管规则集具备以下优势：
- 提升检测性能
- 提高配置灵活性（定义自定义 WAF 筛选器，配置全局规则集覆盖）。
- 更好的用户体验
- 访问暴露凭据检查
目前，迁移过程始终是由您在 Cloudflare Dashboard 中启动的。迁移是不可逆的 — 一旦迁移到新的 WAF 托管规则集，您就不能再次使用 WAF 托管规则了。 将区域迁移到新的 WAF 托管规则集后，Cloudflare Dashboard 中的托管规则选项卡（位于安全性 > WAF > 托管规则中）将显示一个新界面，并且 WAF 托管规则 API 将停止工作。
迁移影响
您当前的托管规则配置将迁移到 WAF 托管规则集配置中，因此当您迁移到新的 WAF 时，您的区域将获得同样的保护措施。
Cloudflare 建议您在迁移后的几天内检查 Firewall Analytics 中的活动日志，寻找被 WAF 托管规则集阻止的任何合法请求。如果您发现任何被不当阻止的请求，可以将相应的 WAF 规则操作调整为 Log。如需详细了解如何更改“托管规则集”规则的操作，请参阅 WAF 文档中的配置托管规则集中的单个规则。
Cloudflare Dashboard 更改
迁移完成后，Cloudflare Dashboard 将显示 WAF 托管规则集界面（位于安全性 > WAF > 托管规则中），您可以在其中部署托管规则集并调整其配置。
与 WAF 托管规则不同的是，新界面中没有可启用 WAF 的全局开关按钮。您需要在您的区域内分别部署每个 WAF 托管规则集。
关于在仪表板中配置 WAF 托管规则集的更多详情，请参阅开发者文档中的在仪表板中为区域部署托管规则集。
API 更改
迁移后，与 WAF 托管规则交互的 API 将停止工作。这些 API 如下所示：
要与 WAF 托管规则集进行交互，您必须使用规则集 API。关于通过 API 部署 WAF 托管规则集的更多详情，请参阅开发者文档中的通过 API 部署规则集。
符合条件的区域（第 1 阶段）
迁移将分阶段进行。从 2022 年 5 月 4 日开始，迁移将覆盖部分符合条件的区域，并将逐步覆盖所有符合条件的区域。
在第 1 阶段，您可以迁移满足以下要求的区域：
- 该区域：
- 禁用了 WAF，或
- 启用了 WAF 并且仅启用了 Cloudflare 托管规则集（必须禁用 OWASP ModSecurity 核心规则集）。
- 该区域没有绕过、启用或禁用 WAF 托管规则的防火墙规则或
页面规则：
- 使用_绕过_ > WAF 托管规则 配置了防火墙规则。
- 使用_禁用安全性_ 配置了页面规则。
- 使用 Web 应用程序防火墙：关闭 或 Web 应用程序防火墙：打开 配置了页面规则。
- 该区域没有 URI 控制的 WAF 覆盖（仅通过 API 提供）。
任何不满足上述要求的区域都将无法在第 1 阶段进行迁移。
在稍后进行的第 2 阶段，所有区域都将符合迁移条件。本页将在第 2 阶段开始前更新更多信息。
开始迁移
请登录到 Cloudflare Dashboard，选择您的帐户和区域。
2. 转至安全性 > WAF > 托管规则。
3. 在更新横幅上，点击 立即更新。只有符合条件的区域才会显示此横幅。
4. 在弹出对话框中，点击更新，确认您想着手从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集。迁移是不可逆的。
确认操作后，迁移即告开始。
迁移过程可能需要几分钟时间。迁移完成后，仪表板将显示新的 WAF 托管规则集界面（位于安全性 > WAF > 托管规则中）。要检查迁移是否已经完成，请刷新仪表板。