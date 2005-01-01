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从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集

​​ 从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集

Cloudflare 将允许客户开始将其区域从 WAF 托管规则迁移到新的 WAF 托管规则集。

​​ 概述

2022 年 5 月 4 日，Cloudflare 将开始 WAF 迁移的第一阶段，从 WAF 托管规则迁移到新的 WAF 托管规则集。您将能够在 Cloudflare Dashboard 中为您符合条件的区域开始迁移过程。 WAF 托管规则集具备以下优势：

  • 提升检测性能
  • 提高配置灵活性（定义自定义 WAF 筛选器，配置全局规则集覆盖）。
  • 更好的用户体验
  • 访问暴露凭据检查

目前，迁移过程始终是由您在 Cloudflare Dashboard 中启动的。迁移是不可逆的 — 一旦迁移到新的 WAF 托管规则集，您就不能再次使用 WAF 托管规则了。 将区域迁移到新的 WAF 托管规则集后，Cloudflare Dashboard 中的托管规则选项卡（位于安全性 > WAF > 托管规则中）将显示一个新界面，并且 WAF 托管规则 API 将停止工作。

​​ 迁移影响

您当前的托管规则配置将迁移到 WAF 托管规则集配置中，因此当您迁移到新的 WAF 时，您的区域将获得同样的保护措施。

Cloudflare 建议您在迁移后的几天内检查 Firewall Analytics 中的活动日志，寻找被 WAF 托管规则集阻止的任何合法请求。如果您发现任何被不当阻止的请求，可以将相应的 WAF 规则操作调整为 Log。如需详细了解如何更改“托管规则集”规则的操作，请参阅 WAF 文档中的配置托管规则集中的单个规则

​​ Cloudflare Dashboard 更改

迁移完成后，Cloudflare Dashboard 将显示 WAF 托管规则集界面（位于安全性 > WAF > 托管规则中），您可以在其中部署托管规则集并调整其配置。

迁移到 WAF 托管规则集后，Cloudflare Dashboard 将显示一个新的界面，您可以在其中将托管规则集部署到您的区域。

与 WAF 托管规则不同的是，新界面中没有可启用 WAF 的全局开关按钮。您需要在您的区域内分别部署每个 WAF 托管规则集。

关于在仪表板中配置 WAF 托管规则集的更多详情，请参阅开发者文档中的在仪表板中为区域部署托管规则集

​​ API 更改

迁移后，与 WAF 托管规则交互的 API 将停止工作。这些 API 如下所示：

要与 WAF 托管规则集进行交互，您必须使用规则集 API。关于通过 API 部署 WAF 托管规则集的更多详情，请参阅开发者文档中的通过 API 部署规则集

​​ 符合条件的区域（第 1 阶段）

迁移将分阶段进行。从 2022 年 5 月 4 日开始，迁移将覆盖部分符合条件的区域，并将逐步覆盖所有符合条件的区域。

在第 1 阶段，您可以迁移满足以下要求的区域：

任何不满足上述要求的区域都将无法在第 1 阶段进行迁移。

在稍后进行的第 2 阶段，所有区域都将符合迁移条件。本页将在第 2 阶段开始前更新更多信息。

​​ 开始迁移

请登录到 Cloudflare Dashboard，选择您的帐户和区域。

2. 转至安全性 > WAF > 托管规则

WAF > 托管规则中显示的迁移横幅适用于符合条件的区域，它允许您从托管规则更新到 WAF 托管规则集。

3. 在更新横幅上，点击 立即更新。只有符合条件的区域才会显示此横幅。

4. 在弹出对话框中，点击更新，确认您想着手从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集。迁移是不可逆的。

确认操作后，迁移即告开始。

迁移过程可能需要几分钟时间。迁移完成后，仪表板将显示新的 WAF 托管规则集界面（位于安全性 > WAF > 托管规则中）。要检查迁移是否已经完成，请刷新仪表板。