从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集

​​ 从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集

Cloudflare 将允许客户开始将其区域从 WAF 托管规则迁移到新的 WAF 托管规则集。

2022 年 5 月 4 日，Cloudflare 将开始 WAF 迁移 External link icon Open external link 的第一阶段，从 WAF 托管规则迁移到新的 WAF 托管规则集。您将能够在 Cloudflare Dashboard 中为您符合条件的区域开始迁移过程。 WAF 托管规则集具备以下优势：

提升检测性能

提高配置灵活性（定义自定义 WAF 筛选器，配置全局规则集覆盖）。

更好的用户体验

访问 暴露凭据检查

目前，迁移过程始终是由您在 Cloudflare Dashboard 中启动的。迁移是不可逆的 — 一旦迁移到新的 WAF 托管规则集，您就不能再次使用 WAF 托管规则了。 将区域迁移到新的 WAF 托管规则集后，Cloudflare Dashboard 中的托管规则选项卡（位于安全性 > WAF > 托管规则中）将显示一个新界面，并且 WAF 托管规则 API 将停止工作。

您当前的托管规则配置将迁移到 WAF 托管规则集配置中，因此当您迁移到新的 WAF 时，您的区域将获得同样的保护措施。

Cloudflare 建议您在迁移后的几天内检查 Firewall Analytics 中的活动日志，寻找被 WAF 托管规则集阻止的任何合法请求。如果您发现任何被不当阻止的请求，可以将相应的 WAF 规则操作调整为 Log。如需详细了解如何更改“托管规则集”规则的操作，请参阅 WAF 文档中的配置托管规则集中的单个规则。

​​ Cloudflare Dashboard 更改

迁移完成后，Cloudflare Dashboard 将显示 WAF 托管规则集界面（位于安全性 > WAF > 托管规则中），您可以在其中部署托管规则集并调整其配置。

与 WAF 托管规则不同的是，新界面中没有可启用 WAF 的全局开关按钮。您需要在您的区域内分别部署每个 WAF 托管规则集。

关于在仪表板中配置 WAF 托管规则集的更多详情，请参阅开发者文档中的在仪表板中为区域部署托管规则集。

​​ API 更改

迁移后，与 WAF 托管规则交互的 API 将停止工作。这些 API 如下所示：

要与 WAF 托管规则集进行交互，您必须使用规则集 API。关于通过 API 部署 WAF 托管规则集的更多详情，请参阅开发者文档中的通过 API 部署规则集。

迁移将分阶段进行。从 2022 年 5 月 4 日开始，迁移将覆盖部分符合条件的区域，并将逐步覆盖所有符合条件的区域。

在第 1 阶段，您可以迁移满足以下要求的区域：

任何不满足上述要求的区域都将无法在第 1 阶段进行迁移。

在稍后进行的第 2 阶段，所有区域都将符合迁移条件。本页将在第 2 阶段开始前更新更多信息。

请登录到 Cloudflare Dashboard External link icon Open external link ，选择您的帐户和区域。

2. 转至安全性 > WAF > 托管规则。

3. 在更新横幅上，点击 立即更新。只有符合条件的区域才会显示此横幅。

4. 在弹出对话框中，点击更新，确认您想着手从 WAF 托管规则迁移到 WAF 托管规则集。迁移是不可逆的。

确认操作后，迁移即告开始。

迁移过程可能需要几分钟时间。迁移完成后，仪表板将显示新的 WAF 托管规则集界面（位于安全性 > WAF > 托管规则中）。要检查迁移是否已经完成，请刷新仪表板。