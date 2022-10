Terraform example

The following example defines a single dynamic redirect rule for a zone using Terraform. The rule creates a static redirect for visitors requesting the contacts page using an old URL.

resource "cloudflare_ruleset" "dynamic_redirects_example" { zone_id = "<ZONE_ID>" name = "redirects" description = "Redirect ruleset" kind = "zone" phase = "http_request_dynamic_redirect" rules { action = "redirect" action_parameters { from_value { status_code = 301 target_url { value = "/contacts/" } preserve_query_string = false } } expression = "(http.request.uri.path matches \"^/contact-us/\")" description = "Redirect visitors still using old URL" enabled = true } }

​​ Additional resources

For additional guidance on using Terraform with Cloudflare, refer to the following resources: