Supported resource types
The Tagging API supports the following resource types across account-level and zone-level scopes.
Use
/accounts/{account_id}/tags endpoints for these resource types.
|Resource type
|Required extra fields
|Description
account
|None
|The Cloudflare account itself
access_application
|None
|Access application
access_group
|None
|Access group
ai_gateway
|None
|AI Gateway
alerting_policy
|None
|Notification policy
alerting_webhook
|None
|Notification webhook destination
cloudflared_tunnel
|None
|Cloudflare Tunnel
d1_database
|None
|D1 database
durable_object_namespace
|None
|Durable Objects namespace
gateway_list
|None
|Gateway list
gateway_rule
|None
|Gateway rule
image
|None
|Cloudflare Image
kv_namespace
|None
|Workers KV namespace
queue
|None
|Queue
r2_bucket
|None
|R2 bucket
stream_live_input
|None
|Stream live input
stream_video
|None
|Stream video
workers_script
|None
|Workers script
workers_script_version
script_name
|Specific version of a Workers script
Use
/zones/{zone_id}/tags endpoints for these resource types.
|Resource type
|Required extra fields
|Description
access_application_policy
access_application_id
|Access application policy
api_gateway_operation
|None
|API Gateway operation
custom_certificate
|None
|Custom SSL certificate
custom_hostname
|None
|Custom hostname (SSL for SaaS)
dns_record
|None
|DNS record
managed_client_certificate
|None
|Managed client certificate (mTLS)
zone
|None
|DNS zone
Most resource types only require
resource_type and
resource_id. Two types require an additional field in both request bodies and query parameters.
Include the
script_name field:
Include the
access_application_id field: