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Changelog

New updates and improvements at Cloudflare.

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Finer-grained chart granularity on Cloudflare Radar for longer time ranges

Radar

Radar now provides finer-grained traffic charts for longer time ranges. Previously, selecting a 1-3 month view on HTTP and NetFlows charts defaulted to weekly aggregation, which was too coarse to surface meaningful trends. Views longer than 3 months defaulted to monthly aggregation, returning as few as 7 data points for a 6-month range.

The new defaults are:

  • 1-3 months: daily granularity (7x more data points)
  • Longer than 3 months (HTTP and NetFlows): weekly granularity (4x more data points)

For example, a 12-week traffic view previously showed weekly data:

Traffic trends chart with weekly granularity for a 12-week view

The same view now shows daily data:

Traffic trends chart with daily granularity for a 12-week view

Similarly, a 1-year HTTP traffic view that previously showed just 12 monthly data points now provides 52 weekly data points.

Visit Cloudflare Radar to explore the new granular views.