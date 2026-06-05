Changelog
New updates and improvements at Cloudflare.
Finer-grained chart granularity on Cloudflare Radar for longer time ranges
Radar now provides finer-grained traffic charts for longer time ranges. Previously, selecting a 1-3 month view on HTTP and NetFlows charts defaulted to weekly aggregation, which was too coarse to surface meaningful trends. Views longer than 3 months defaulted to monthly aggregation, returning as few as 7 data points for a 6-month range.
The new defaults are:
- 1-3 months: daily granularity (7x more data points)
- Longer than 3 months (HTTP and NetFlows): weekly granularity (4x more data points)
For example, a 12-week traffic view previously showed weekly data:
The same view now shows daily data:
Similarly, a 1-year HTTP traffic view that previously showed just 12 monthly data points now provides 52 weekly data points.
Visit Cloudflare Radar ↗ to explore the new granular views.