" id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "epNYlmx" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "BrtFif3" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " content " : " programming" " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "WTf0ftYdOVzbq" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "SoefA7aF4z6xjZD" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "HqiMG5y" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "E4dlWr7" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "UxEWl3fJ" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "dto3LAGB4XvubGt" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "bH9Ygg0" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "1CYAspOA" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "vhCBvuB" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Xw74TOtSSqDzN9u" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "P6Rk52l" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "c6BcKv3" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "4MAxDe2" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "giaEeUb" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "zoDvdWFU" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "XnW0ZpzQ" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Gzst73PV" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "BeGBNSSz" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "YFsAg07X" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Xf6lwGD" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "sE0IxQD" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "CJRBEYQQ" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "K2GjInmC" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "ncKjPMe" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "XhbnSfRO" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "6Js93zofDpmkrjm" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "1LAizhIC" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "IQZsQtM4" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "SxguBScA" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Chxgl3Kj" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "cLAaEnOU" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "EIaTJFsU" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "XodXC9yaqPWUSkb" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "aFrI8JrX" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "amw2Twit" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "QJHZ2NF0" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Qg6Qc3l0" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "7YRrHoDxzI8Gk0v" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "2KmeWEI3" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "l3fFvawY" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "9XcA7IId" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "teekobe9" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "nLnv2Gsy" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "UXkqfdae" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "LauqiyqbBiiZvYu" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "3aSralBW" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "el3i4Wlv" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "fWR9ndpI" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "HxtJagbZ" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "CoOHFvG4c5hiiLd" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "CsWcp7Kc" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "tJqnoOR5" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "7ehIKqGp" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "pQDEkVLS" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Bv4u3Ndn" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "3Z9aijox" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "OVHmfCZKCfcCGYF" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "i0BgwNUq" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "476zf87x" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "oe86Ckmg" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "nhvqnDQq" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "VwDbr3QHUlZhBS1" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "VNMqEN3o" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "EbYJGxSj" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "AksqSKQM" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "ROZhWVY" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" ,