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" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "27lG" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "Simple" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "OrO" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " example" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "t" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : ":" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "1CYAspOA" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " counting" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " down" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "bd8K" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : ".



" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "zdAF" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "Imagine" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "E5" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " a" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "vhCBvuB" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " function" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " called" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Gh" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " countdown" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Xw74TOtSSqDzN9u" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "(n" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "P6Rk52l" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : ")." }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "c6BcKv3" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "

" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Iz4Om" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "If" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "4MAxDe2" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " n" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "giaEeUb" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " is" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "598uCm" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " " }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "zoDvdWFU" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "0" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "XnW0ZpzQ" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "," }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Gzst73PV" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " it" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "g3NdPi" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " stops" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "cS4" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "." }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "BeGBNSSz" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "

" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "aNoWJ" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "Otherwise" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "," }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "YFsAg07X" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" 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" obfuscation " : "aFrI8JrX" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "2" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "amw2Twit" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : ")" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "QJHZ2NF0" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "

" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "j7rlx" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "•" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "Qg6Qc3l0" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " countdown" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "7YRrHoDxzI8Gk0v" , " object " : "chat.completion.chunk" , " 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null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "nLnv2Gsy" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "," }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "UXkqfdae" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " then" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "gnlS" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint 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" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "rBOd7" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "•" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "HxtJagbZ" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " countdown" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "CoOHFvG4c5hiiLd" , " object " : "chat.completion.chunk" , " 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" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "vqO09" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "•" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "nhvqnDQq" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " countdown" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "VwDbr3QHUlZhBS1" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "(" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "VNMqEN3o" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "0" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "EbYJGxSj" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : ")" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "AksqSKQM" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : " stops" }, " finish_reason " : null , " index " : 0 } ], " created " : 1777319575 , " id " : "chatcmpl-DZMIhsvrIGHVQhRCE5dH8hiNXQdZa" , " model " : "gpt-5.1-chat-latest" , " obfuscation " : "hT9" , " object " : "chat.completion.chunk" , " service_tier " : "default" , " system_fingerprint " : null , " usage " : null }, { " choices " : [ { " delta " : { " content " : "



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