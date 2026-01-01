alibaba/qwen-image-3.0-pro
Alibaba's Qwen Image 3.0 Pro generates images from text prompts with a focus on complex layout generation, small-text precision, and multilingual font rendering. Supports up to 6 image variants per call, negative prompts, seed control, and optional prompt rewriting.
const response = await env. AI . run (
'alibaba/qwen-image-3.0-pro' ,
{ prompt: 'A golden retriever puppy playing in autumn leaves' },
) console. log (response)
curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/ $CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID /ai/run \
--header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"model": "alibaba/qwen-image-3.0-pro",
"input": {
"prompt": "A golden retriever puppy playing in autumn leaves"
} }'
{
"gatewayMetadata" : {
"keySource" : "Unified"
},
"result" : {
"images" : [
"https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/qwen-image-3.0-pro/simple-generation.png"
]
},
"state" : "Completed" } Multiple Variants — Generate several image variants from a single call
const response = await env. AI . run (
'alibaba/qwen-image-3.0-pro' ,
{ prompt: 'A minimalist logo for a coffee roastery, line art style, single color' , n: 4 },
) console. log (response)
curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/ $CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID /ai/run \
--header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"model": "alibaba/qwen-image-3.0-pro",
"input": {
"prompt": "A minimalist logo for a coffee roastery, line art style, single color",
"n": 4
} }'
{
"gatewayMetadata" : {
"keySource" : "Unified"
},
"result" : {
"images" : [
"https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/qwen-image-3.0-pro/multiple-variants-0.png" ,
"https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/qwen-image-3.0-pro/multiple-variants-1.png" ,
"https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/qwen-image-3.0-pro/multiple-variants-2.png" ,
"https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/qwen-image-3.0-pro/multiple-variants-3.png"
]
},
"state" : "Completed" }
Negative Prompt — Guide generation away from unwanted elements
const response = await env. AI . run (
'alibaba/qwen-image-3.0-pro' ,
{
prompt: 'A detailed oil painting portrait of a Renaissance nobleman with intricate lace collar' ,
negative_prompt: 'modern clothing, photograph, blurry, low quality' ,
},
) console. log (response)
curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/ $CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID /ai/run \
--header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"model": "alibaba/qwen-image-3.0-pro",
"input": {
"prompt": "A detailed oil painting portrait of a Renaissance nobleman with intricate lace collar",
"negative_prompt": "modern clothing, photograph, blurry, low quality"
} }'
{
"gatewayMetadata" : {
"keySource" : "Unified"
},
"result" : {
"images" : [
"https://examples.aig.cloudflare.com/alibaba/qwen-image-3.0-pro/negative-prompt.png"
]
},
"state" : "Completed" }