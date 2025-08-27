Set up your account
graph LR A[Set up your<br>Cloudflare Account]:::highlight --> B[Connect to<br>Stripe] B --> C[Set pay per<br>crawl price] C --> D[Select AI crawlers<br>to charge] D --> E[Monitor<br>metrics] classDef highlight fill:#F6821F,color:white
To begin using pay per crawl, set up your Cloudflare account.
Sign up for a Cloudflare account ↗.
Connect your domain to Cloudflare. Domains you add to Cloudflare become zones.
AI Crawl Control scopes pay per crawl to your zones.
Make sure your domain is proxying traffic through Cloudflare.
