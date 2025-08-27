 Skip to content
Set up your account

To begin using pay per crawl, set up your Cloudflare account.

1. Sign up to a Cloudflare account

Sign up for a Cloudflare account.

2. Connect your domain to Cloudflare

Connect your domain to Cloudflare. Domains you add to Cloudflare become zones.

AI Crawl Control scopes pay per crawl to your zones.

3. Proxy traffic through Cloudflare

Make sure your domain is proxying traffic through Cloudflare.